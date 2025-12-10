Medellín enciende más de ocho millones de luces para celebrar la Navidad

Fotografía del 28 de noviembre de 2025 cedida por la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín y Medellín.travel que muestra a personas observando el alumbrado de Navidad en Medellín (Colombia). ( EFE )

La Navidad llegó con fuerza a Medellín con el encendido de más de ocho millones de bombillas en un homenaje especial a los personajes, símbolos y tradiciones que han marcado la historia de la capital antioqueña.

La edición 58 del alumbrado, titulada En Navidad, Medellín te quiere, celebra los 350 años de fundación de la ciudad y los 70 años de Empresas Públicas de Medellín (EPM), entidad responsable de la monumental instalación luminosa.

Este año, la ciudad transformó 61 puntos urbanos con cerca de 600 kilómetros de mangueras luminosas y 25.000 figuras tejidas a mano por 150 artesanos, reafirmando por qué Medellín es uno de los destinos navideños más visitados del continente.

La expectativa turística es alta: el alcalde Federico Gutiérrez proyecta la llegada de unos 225.000 visitantes en diciembre y 190.000 en enero de 2026.

El alumbrado estará encendido hasta el 12 de enero y recupera elementos tradicionales como el pesebre, el carriel y la natilla. Gutiérrez destacó que el objetivo es ofrecer uno de los alumbrados más hermosos del mundo, pensado para que las familias salgan a disfrutar la esencia navideña de la ciudad.

Expectativas de visitantes durante la temporada navideña

En 2011, National Geographic incluyó el alumbrado de Medellín entre los diez mejores del planeta. Este año, su núcleo principal vuelve a concentrarse en un corredor de 1,5 kilómetros entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM, donde el Paseo del Río presenta un recorrido inspirado en los siete cerros tutelares de Medellín.

Entre los atractivos destaca un árbol de Navidad de 25 metros de altura, decorado con orquídeas moradas que envuelven al visitante en una experiencia inmersiva. La iluminación también acompañó la Noche de las Velitas, una tradicional vigilia previa a la Inmaculada Concepción que marca el inicio de las fiestas navideñas en Colombia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/0d900d7e0229073403cd324a8adcb6521077141bw-b55c313b.jpg El detalle de las figuras luminosas resalta el trabajo artesanal y la creatividad que distinguen el alumbrado navideño de la ciudad. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/bbfe12f9dbc114c2bca40698f686664dc0576f98w-96c0e0c7.jpg Esculturas tejidas y miles de bombillas crean ambientes mágicos que atraen a familias y turistas en los distintos puntos del alumbrado. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/f8ff8148315ee92dc800039adaa014fc2aee234dw-74ab71c9.jpg La Navidad cobró vida en Medellín con un alumbrado de más de ocho millones de bombillas encendidas en esta ocasión como homenaje a su historia a partir de personajes, símbolos y tradiciones de esta ciudad, capital del departamento colombiano. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/1d59c6792338c33e4efaa1177450fa09e2e6c9bbw-2d5f3529.jpg Fotografía del 28 de noviembre de 2025, cedida por la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín y Medellín.travel, que muestra el alumbrado navideño de la ciudad, un despliegue de más de ocho millones de luces que rinde homenaje a la historia, los personajes y las tradiciones de la capital antioqueña. (EFE)

Tradiciones que iluminan la Navidad en Medellín

Barrios como Belén , Manrique , Robledo y Buenos Aires se sumaron a la celebración con faroles , figuras de la Virgen María y velas de colores que complementan los balcones adornados.

, , y se sumaron a la celebración con , figuras de la y velas de colores que complementan los balcones adornados. La ciudad también celebró la edición 51 del Desfile de Mitos y Leyendas, una puesta en escena de aire carnavalesco que este año rindió homenaje a los barrios e incluyó llamativas medusas gigantes.