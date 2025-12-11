Frank Rainieri y Haydée Kuret de Rainieri serán reconocidos con los Premios Sophia a la Excelencia

Los empresarios dominicanos Frank Rainieri y Haydée Kuret de Rainieri. ( ARCHIVO )

Los empresarios dominicanos Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, y su esposa, Haydée Kuret de Rainieri, miembro del Consejo de Directores de la entidad —cuyo CEO es Frank Elías Rainieri— serán homenajeados por la reina Sofía de España el próximo 28 de enero durante la ceremonia de los Premios Sophia a la Excelencia, en una gala que se celebrará en el Pérez Art Museum Miami (PAMM).

El reconocimiento destaca la visión empresarial y el compromiso humanitario de la pareja, cuya labor conjunta transformó a Punta Cana en un destino turístico de clase mundial y en un modelo internacional de desarrollo sostenible.

Según expresó el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), organizador de los premios, "la visión compartida de los Rainieri ha elevado el perfil del Caribe y ha fortalecido los lazos culturales y económicos entre Estados Unidos, España y Latinoamérica".

Tributo a la familia Pérez

En la misma ceremonia también serán distinguidos el empresario y filántropo cubano-estadounidense Jorge M. Pérez y su esposa, Darlene Pérez. La institución resaltó que la familia Pérez ha moldeado "de manera significativa el paisaje cívico y cultural del sur de Florida", además de contribuir al fortalecimiento de las conexiones artísticas entre España y Estados Unidos.

Los Premios Sophia han sido otorgados en años anteriores a figuras de relevancia mundial como Bill Clinton, Plácido Domingo, Penélope Cruz, Mario Vargas Llosa, Gloria y Emilio Estefan, José Andrés y Gustavo Dudamel.

Detalles sobre la ceremonia de los Premios Sophia a la Excelencia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/reina-sofia-buena-71395d73.jpg

La gala de 2025 tendrá un significado especial al coincidir con la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos y los 250 años de relaciones entre España y el país norteamericano.

En este marco, el Queen Sofía Spanish Institute presentará en Miami la iniciativa America&Spain250, un proyecto destinado a destacar las contribuciones de España y del mundo hispanohablante a la Revolución Americana y al desarrollo histórico de Estados Unidos.

La iniciativa también busca informar a la comunidad latina "sobre el papel fundacional que jugaron sus ancestros en el establecimiento de Estados Unidos".

Impacto de los Rainieri en el desarrollo turístico de Punta Cana

Los organizadores esperan que esta edición de los Premios Sophia a la Excelencia rinda homenaje no solo a líderes transformadores como los Rainieri, sino también a la herencia cultural compartida entre España y la República Dominicana.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.