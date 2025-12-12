×
Carlos III anuncia reducción de su tratamiento contra el cáncer tras diagnóstico positivo

El mensaje de optimismo del monarca ha sido bien recibido tanto en el Reino Unido como a nivel internacional, dada su relevancia institucional

    Carlos III anuncia reducción de su tratamiento contra el cáncer tras diagnóstico positivo
    El rey Carlos III durante un mensaje televisado en el que informó sobre la reducción de su tratamiento contra el cáncer en el próximo año.
    (EFE)

    El rey británico Carlos III anunció este viernes que su programa de tratamiento contra el cáncer podrá ser reducido en el próximo año, tras registrar avances favorables en su estado de salud.

    El anuncio fue realizado mediante un mensaje televisado, en el que el monarca compartió lo que calificó como una "buena noticia", fruto de la detección temprana de la enfermedad y de la efectividad del tratamiento recibido.

    "Hoy puedo compartir la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi programa de tratamiento de cáncer puede reducirse en el nuevo año", expresó Carlos III en su declaración.

    El rey agradeció de manera implícita el trabajo del equipo médico que le ha acompañado durante el proceso, así como el respaldo recibido en los últimos meses.

    Seguimiento médico continuo

    Aunque el monarca indicó que el tratamiento será reducido, el mensaje subraya que continuará bajo supervisión médica, siguiendo las recomendaciones de los especialistas.

    • La evolución positiva de su estado de salud ha sido recibida con atención tanto en el Reino Unido como a nivel internacional, debido a la relevancia institucional del jefe de Estado británico.
