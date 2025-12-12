"Clair Obscur: Expedition 33" brilla en The Game Awards 2025

El equipo de Clair Obscure Expedition 33 llega a The Game Awards 2025 en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, EE. UU.. The Game Awards reconoce la excelencia creativa y técnica en la industria global de los videojuegos. ( EFE/EPA/JILL CONNELLY )

En una noche repleta de celebraciones y sorpresas para la industria del videojuego, "Clair Obscur: Expedition 33" se coronó como la gran estrella de The Game Awards 2025, llevándose la mayoría de los principales galardones de la ceremonia celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles.

El evento, conducido por Geoff Keighley, reconoció lo más destacado de la producción interactiva global, premiando tanto a desarrolladores como a títulos que marcaron el año.

El título francés, desarrollado por Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive, capturó la atención de la crítica y el público por su ambiciosa narrativa, estética y jugabilidad. Inspirado en la Belle Époque, el juego se llevó premios en las categorías más relevantes, consolidándose como un proyecto destacado del panorama independiente y del rol contemporáneo.

Una noche de premios y grandes anuncios

Además de su triunfo general, la gala de Los Ángeles celebró la diversidad del medio con reconocimientos para una amplia variedad de géneros y plataformas. "Battlefield 6" fue el ganador en la categoría de diseño de audio, destacándose por su intensidad sonora.

En las adaptaciones, la segunda temporada de "The Last Of Us" (HBO) fue galardonada como la mejor adaptación de un videojuego, un reconocimiento al impacto que ha tenido la franquicia más allá del propio sector del gaming.

Los premios también celebraron lo mejor en acción con "Hades II", y la aventura con "Hollow Knight: Silksong".

En la escena de los esports, "Counter Strike 2" se alzó como el mejor juego competitivo, y Chovy – Jeong Ji Hoon, jugador de League of Legends, fue reconocido como el mejor jugador del año. En móviles, "Umamusume: Pretty Derby" se llevó el premio más importante del segmento.

Ganadores de The Game Awards 2025

Juego del Año : " Clair Obscur: Expedition 33 "

: " " Mejor Dirección: " Clair Obscur: Expedition 33 "

" Mejor Juego Independiente: " Clair Obscur: Expedition 33 "

" Mejor Banda Sonora: " Clair Obscur: Expedition 33 "

" Mejor Narrativa: " Clair Obscur: Expedition 33 "

" Mejor Juego de Rol: " Clair Obscur: Expedition 33 "

" Mejor Interpretación: Jennifer English en " Clair Obscur: Expedition 33 "

en " " Mejor Diseño de Audio: " Battlefield 6 "

" Mejor Adaptación: " The Last Of Us " (Temporada 2, HBO)

" (Temporada 2, HBO) Mejor Juego de Acción: " Hades II "

" Mejor Acción y Aventura: " Hollow Knight: Silksong "

" Mejor Juego de Esports: " Counter Strike 2 "

" Mejor Jugador: Chovy – Jeong Ji Hoon

Mejor Juego para Móvil: "Umamusume: Pretty Derby"

La velada no solo celebró a los ganadores, sino que también ofreció adelantos de títulos futuros, así generando entusiasmo de cara a 2026 y más allá. ENtre los juegos anunciados están:

" Star Wars: Fate of the Old Republic ".

". "4:Loop", el regreso de " Mega Man Dual Override ".

". "Gang of Dragons".

"Highguard".

Nuevas entregas de Tomb Raider .

. La expansión de Diablo 4.

"Total Warhammer 40,000".

"Star Wars: Galactic Racer".