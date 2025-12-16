Subastan grabado de Goya regalado por Juan Carlos I a Nicolae Ceausescu

El grabado "La filiación", de Francisco de Goya, perteneciente a la serie "Los caprichos", fue subastado en Bucarest por 18,000 euros tras partir de un precio inicial de 7.500 euros. ( EFE )

Un comprador anónimo ha pagado este martes 18.000 euros por La filiación, un grabado de Francisco de Goya que la casa de subastas que lo ha vendido afirma fue un regalo del rey emérito de España, Juan Carlos I, al dictador comunista rumano Nicolae Ceasescu alrededor de 1979 o 1980.

La obra, perteneciente a la serie de los caprichos del pintor español, fue confiscada por el Estado rumano tras la ejecución de Ceasescu el 25 de diciembre de 1989 durante la revolución que puso fin a la dictadura comunista, aunque fue luego devuelto a uno de sus herederos, que es quien lo ha sacado ahora a la venta.

"El hecho de que fuera un regalo oficial del rey de España generó mucho interés local. Pero también es cierto que Goya despierta interés internacional y su precio internacional es más alto, porque también el poder adquisitivo es más alto", dijo a EFE Anca Bejan, portavoz de la casa de subastas A10 by Artmark, que ha organizado la venta.

La pieza salió a subasta con un precio inicial de 7,500 euros y alcanzó rápidamente los 18,000 que ofreció un comprador anónimo que hizo la puja en línea.

"Por lo que sabemos, estos lotes forman parte de los objetos que eran queridos por la familia Ceausescu, porque decoraban su casa y no acabaron en el Museo de Historia", indicó la portavoz.

Un regalo

La casa de subastas ha informado de que La Filiación-Capricho nº 57 fue un regalo personal recibido por Nicolae Ceausescu del entonces rey de España, Juan Carlos, alrededor de 1979-80.

El grabado está bajo la protección del Fondo Nacional de Patrimonio Cultural Móvil , lo que implicaría que está sujeta a determinadas condiciones para poder ser sacada de Rumanía .

del , lo que implicaría que está sujeta a determinadas condiciones para poder ser sacada de . Bejan confirmó a EFE que el actual propietario es uno de los herederos cuyo nombre no puede revelar y aseguró que el proceso es plenamente legal.