Emily en Roma y Venecia: nuevas aventuras en la quinta temporada

Llega la nueva temporada, para goce de la legión de fans de Emily in Paris, que siguieron a la protagonista norteamericana en sus andanzas por la ciudad de la luz y en sus escapadas a la Riviera francesa, la Provenza o el valle del Loira.

Hace más de un año que se estrenó la cuarta temporada en Netflix, donde la serie dio un salto geográfico a Roma; allí, Emily encontró un "affair" y una nueva oportunidad laboral.

Comenzaban así nuevos enredos personales y profesionales de esta historia, en un escenario completamente nuevo al acostumbrado, pero compitiendo en atractivo con París.

La quinta temporada promete seguir explorando rincones en Roma, sin dejar de lado la capital francesa y sumando una tercera ciudad fascinante: Venecia.

Vacaciones en Roma

Si la moda y la elegancia son las bases en las que se sostiene la cuidada imagen de esta serie, tanto París como Roma se yerguen como entornos ideales.

En la cuarta temporada, con el descubrimiento de la ciudad por parte de Emily junto a su nueva conquista, Marcello, en vespa, la serie recorría, evocando la emblemática película Vacaciones en Roma (William Wyler, 1953), lugares tan icónicos como el Coliseo romano o la Fontana de Trevi.

Llegada la quinta temporada, otros rincones llamarán la atención de los espectadores más curiosos.

El paseo por el Quartiere Coppedè

Cuando de lujo se trata, uno de los barrios más exclusivos y elegantes de Roma es el Quartiere Coppedè.

Concebido como lugar residencial, lo componen un total de dieciocho palacios más villas y palacetes, todos diseñados primorosamente por el arquitecto Gino Coppedè en 1915, creando un núcleo urbano único y fantástico. Tanto es así que uno de los edificios es el denominado "Villino delle fate" —Casa de las hadas.

Por este enclave ideal paseará Emily junto a su amado Marcello, descubriendo la Piazza Minccio junto a un espectacular arco que recuerda a los característicos del foro romano y que conecta dos de los principales palacios de la zona.

Bajo este arco se halla una fastuosa lámpara de hierro forjado. En honor a la Roma imperial, las espectaculares construcciones de este barrio exclusivo se realizaron en travertino para los exteriores, utilizando mayólica para los interiores en las cocinas y mosaico de estilo pompeyano en los baños.

Las reuniones en el Colosseo Quadratto

Este enorme monumento arquitectónico se denomina en realidad Palazzo della Civiltà Italiana, aunque se conoce de manera coloquial como el Colosseo Quadratto por su forma característica.

Este edificio monumental se diseñó y comenzó a construirse a finales de los años 30 para que formara parte de la Exposición Universal celebrada en Roma en 1942.

Con él se pretendía exhibir el gran poder del país, entonces acaparado por el gobierno fascista de Mussolini. Si bien fue utilizado durante años como lugar de exposiciones, desde 2015 es la sede de la marca de lujo Fendi.

Para la serie, el distrito en el que está localizado este lugar emblemático es el que alberga la nueva oficina de Emily en Roma, un atractivo más para que la protagonista apueste por este enclave en esta nueva fase de su vida.

Amor en Venecia

Si París es la ciudad de la luz y Roma, la ciudad eterna, Emily no podía dejar pasar de largo Venecia. La ciudad de los canales, única en el mundo, se convierte en un marco fascinante para esta historia capitaneada por el glamur y la seducción.

Los paseos en góndola o por las callejuelas angostas de la ciudad llevarán a la cima el romance de Emily y Marcello, y para los espectadores les hará descubrir lugares menos habituales.

El encanto de Campo de Santi Giovanni e Paolo

Emily paseará en la quinta temporada por una de las plazas más emblemáticas de Venecia. También conocida, por su monumentalidad y belleza, como Plaza de las Maravillas, toma su nombre real de la iglesia gótica de Santi Giovanni e Paolo, que preside el lugar.

Junto al templo, la monumental Escuela de San Marcos destaca por la impresionante fachada de terracota de la iglesia y su pared de mármol blanco.

Para completar la estampa, el río dei Mendicanti rodea la plaza, por lo que es una zona que Emily y Marcello podrán recorrer, en esta quinta temporada, a pie o en góndola.

El cotidiano Sestiere di Cannaregio

Considerado uno de los barrios más antiguos de Venecia y, por tanto, con más historia, es también uno de los menos ocupados por turistas. En el Sestiere di Cannaregio es donde residen y realizan sus compras cotidianas los venecianos.

Con la ropa tendida, las callejuelas estrechas y los pequeños restaurantes con encanto, esta zona ofrecerá a Emily un escenario exquisito y a la altura de las expectativas de unos fans que buscan en la serie la belleza, el encanto y la ligereza de la vida.

(Texto: Carmen Jiménez)

