Larry Ellison ofrece una garantía de 40,400 millones de dólares para adquirir Warner Bros

El magnate multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount. ( FUENTE EXTERNA )

El magnate multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount, ofreció una garantía personal de 40,400 millones de dólares para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD).

En un comunicado divulgado este lunes, Paramount Skydance indica que Ellison ha aceptado otorgar esta garantía de 40,400 millones de dólares del financiamiento en capital para la oferta y por cualquier reclamación por daños contra Paramount.

Así, el empresario ha acordado no revocar el fideicomiso de la familia Ellison ni transferir sus activos "de forma perjudicial" mientras la transacción esté en curso.

No obstante, Paramount mantiene su oferta de adquirir la totalidad de la compañía por 30 dólares por acción en efectivo, lo que colocaría el valor de la transacción en unos 108,400 millones de dólares.

La noticia tiene lugar apenas una semana después de que el consejo de administración de WBD rechazara por unanimidad la opa formulada por Paramount al considerar que no beneficiaba a sus accionistas ni mejoraba el acuerdo de fusión suscrito con Netflix.

Según la nota de la empresa publicada hoy, la compañía ha modificado su oferta "para abordar las preocupaciones de WBD", que manifestó que su valor era "insuficiente" y acarreaba "importantes riesgos y costes".

WBD alcanzó un acuerdo con Netflix a principios de mes para vender la empresa por 82,700 millones de dólares, incluyendo deuda. A continuación, Paramount entró en el escenario con su opa hostil.

Netflix había acordado pagar 27.75 dólares por acción , en una combinación de efectivo y acciones, por los estudios de Warner y el servicio de streaming HBO Max .

había acordado pagar , en una combinación de efectivo y acciones, por los estudios de Warner y el servicio de streaming . Momentos antes de la apertura de Wall Street, las acciones de Paramount subían un 3.6 %, mientras que las de Warner Bros Discovery avanzaban un 4 %.

