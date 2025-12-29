En 2026 habrá un desembarco de series de Marvel

En 2026 se producirá un fuerte desembarco de series de Marvel, entre ellas "Wonder Man", "Daredevil: Born Again" y "VisionQuest", además de destacadas adaptaciones literarias como "East of Eden", basada en la novela de John Steinbeck; "The Testaments", de Margaret Atwood; "Pride and Prejudice", de Jane Austen; y "La casa de los espíritus", de Isabel Allende.

A este panorama se suman producciones muy esperadas como la nueva precuela de "Game of Thrones", la tercera temporada de "Euphoria", la segunda de "The Pitt", la cuarta de "Bridgerton", la quinta de "The Bear", la segunda de "Your Friends & Neighbours", la sexta de "Slow Horses" y la quinta y última temporada de "The Boys".

Otras series, como la cuarta temporada de "The White Lotus" o la sexta de "Only Murders in the Building", aún no tienen confirmación de estreno para este año.

"Euphoria" – Temporada 3 (HBO Max, 3 de abril)

Cuatro años después de su segunda temporada, la serie retoma la historia con Rue (Zendaya) al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie (Martha Kelly) e intentando encontrar formas poco convencionales de saldar la deuda.

Mientras tanto, Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) viven en los suburbios. La ficción continúa explorando las dinámicas de un grupo de jóvenes inmersos en drogas, sexo, drama, amor y amistad.

"A Knight of the Seven Kingdoms" (HBO Max, 19 de enero)

Esta precuela de "Game of Thrones" se sitúa un siglo antes de los acontecimientos de la serie original. La historia sigue a dos héroes improbables: Ser Duncan el Alto, un joven caballero valiente pero ingenuo, y su pequeño escudero Egg, en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro.

"VisionQuest" (Disney+, sin fecha)

Prevista para finales de 2026, "VisionQuest" cerrará la trilogía iniciada con "Bruja Escarlata y Visión" y continuada por "Agatha". Regresan Paul Bettany como Visión Blanco, Elisabeth Olsen como la Bruja Escarlata y James Spader como Ultron.

"Wonder Man" (Disney+, 28 de enero)

Otra producción de Marvel que llegará más temprano es "Wonder Man", centrada en Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), un actor que sueña con triunfar en Hollywood y que, tras conocer a Trevor Slattery (Ben Kingsley), descubre que se prepara una nueva versión cinematográfica del superhéroe Wonder Man.

"East of Eden" (Netflix)

Esta miniserie de siete episodios adapta el clásico de John Steinbeck, que ya tuvo una célebre versión cinematográfica en 1955 dirigida por Elia Kazan. El nuevo proyecto está producido por la nieta del director y protagonizado por Florence Pugh, ofreciendo una reinterpretación contemporánea de la historia.

"The Testaments" (Disney+, abril)

Secuela de "El cuento de la criada", la serie adapta la novela de Margaret Atwood publicada en 2019 y ganadora del Premio Booker. Ambientada en la distopía de Gilead, sigue a una nueva generación de jóvenes mujeres que enfrentan un futuro incierto. El reparto incluye a Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday y Rowan Blanchard.

"The Pitt" – Temporada 2 (HBO Max, 9 de enero)

Tras convertirse en una de las series más aclamadas de 2025, con cinco premios Emmy y dos nominaciones a los Globos de Oro, "The Pitt" regresa con su segunda temporada. Noah Wyle encabeza el elenco en esta producción que continúa retratando, en tiempo real, la vida dentro de un hospital de Pittsburgh.

"Bridgerton" – Temporada 4 (Netflix, 29 de enero)

La cuarta temporada se estrenará en dos partes y tendrá como protagonista a Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el segundo hijo de la familia, quien cambia su visión del amor tras conocer a una misteriosa Dama Plateada en un baile de máscaras, interpretada por Yerin Ha.

"La casa de los espíritus" (Prime Video)

La emblemática novela de Isabel Allende llega a la televisión en una miniserie de ocho episodios grabada íntegramente en Chile. La producción cuenta con la participación activa de la autora y un elenco encabezado por Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo.

"Imperfect Women" (Apple TV+, 18 de marzo)

Basada en la novela de Araminta Hall, esta serie de ocho episodios protagonizada por Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara explora un crimen que quiebra la vida de tres amigas unidas por décadas. Los dos primeros episodios se estrenarán el 18 de marzo, con emisiones semanales hasta el 29 de abril.