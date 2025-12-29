"Malcolm in the Middle" lanza tráiler y confirma su regreso para el 10 de abril

Frankie Muniz en el nuevo avance de Malcolm in the Middle: Life Still Unfair, que se estrena el 10 de abril de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Frankie Muniz se reencuentra con su familia televisiva en el primer avance de Malcolm in the Middle: Life Still Unfair, el regreso de la popular serie de principios de siglo a la pequeña pantalla, cuyo estreno está previsto para el 10 de abril en la plataforma Hulu.

"Mi vida es fantástica ahora, solo tenía que alejarme de mi familia", dice Muniz en el tráiler publicado en el canal de YouTube de Hulu.

El actor, que interpreta al niño prodigio Malcolm en la serie, pronuncia la frase antes de que se sucedan una serie de escenas caóticas protagonizadas por sus padres, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek).

El adelanto muestra a Malcolm regresando a casa con su hija (Keeley Karsten) después de esconderse de ellos durante más de una década, obligado a asistir a la fiesta de 40 aniversario de bodas de sus padres.

Además de las apariciones de Cranston y Kaczmarek, el tráiler muestra también a los hermanos del protagonista: Reese, interpretado por Justin Berfield; Francis, encarnado por Christopher Masterson; y Dewey, papel que asumió Caleb Ellsworth-Clark en reemplazo de Erik Per Sullivan, quien interpretaba al hermano menor en la serie original.

Sobre la serie

Malcolm in the Middle se transmitió por Fox del 2000 al 2006 después de siete temporadas. La serie seguía la vida de una familia disfuncional de clase media que lidiaba con la cotidianidad y que tenía un hijo brillante.

A lo largo de la historia la serie ganó siete Emmy y obtuvo siete nominaciones a los Globos de Oro.