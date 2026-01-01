Un intruso se coló dos veces en palacio de los príncipes de Gales durante las navidades

Un intruso se coló hasta en dos ocasiones en el palacio de Kensington, residencia londinense de los príncipes de Gales, durante las pasadas navidades. ( EFE )

Un intruso se coló hasta en dos ocasiones en el palacio de Kensington, residencia londinense de los príncipes de Gales, durante las pasadas navidades, aunque la familia se encontraba ausente en esas fechas, según reporta el diario The Sun.

El intruso, un hombre de 39 años identificado como Derek Egan, fue interceptado en ambos casos (los días 21 y 23 de diciembre) por los agentes de seguridad cuando había conseguido trepar sobre la valla exterior y se encontraba ya en los jardines.

Llevaba en su poder "una pesada mochila", dijo la policía al rotativo, sin especificar su contenido.

Libertad bajo fianza

Tras su primera entrada, el individuo fue puesto en libertad bajo fianza, pero al reincidir una segunda ocasión, ya quedó detenido y ayer miércoles fue presentado ante el juez con dos cargos de allanamiento.

El rotativo asegura que los príncipes se encontraban en otra residencia, pero no está claro si otros miembros de la familia real se hallaban presentes en el enorme palacio en el momento de los hechos, ya que Kensington es residencia habitual, en alguna de sus alas, de una decena de personas de la familia extensa.