Cierre de canales MTV: impacto en Europa y América Latina

La señal de MTV puso fin a sus canales musicales las 24 horas en varios países como parte de un proceso de reestructuración global. ( FUENTE EXTERNA )

La multiplataforma Music Television (MTV) cerró de cara a 2026 varios de sus canales dedicados exclusivamente a la emisión de música durante las 24 horas en países de Europa, América Latina y Oceanía, aunque mantiene sus transmisiones en Estados Unidos, informaron medios internacionales.

El cierre afectó a los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, que operaban en Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Austria, Brasil y Australia. Las señales dejaron de transmitirse de manera definitiva el pasado 31 de diciembre.

Como gesto simbólico de despedida, los canales emitieron la que fue la primera canción transmitida por MTV hace 38 años: Video Killed the Radio Star, del grupo británico The Buggles, considerada un hito en la historia de la televisión musical.

Cambios en la programación y reestructuración corporativa

A pesar de que en redes sociales circularon mensajes que hablaban del cierre global de MTV, en Estados Unidos no se produjeron cambios en el inicio del año. En ese país, la señal continuó con su programación habitual, centrada en contenidos de entretenimiento y series como The Big Bang Theory, según reseñó la revista Variety.

Desde hace varios años, MTV y otros canales asociados, como MTV2, han ido dejando de lado la programación musical continua para dar mayor espacio a formatos de telerrealidad y contenidos de entretenimiento, una tendencia que se ha consolidado en el mercado estadounidense.

Estos cierres forman parte de un proceso de ajustes y recortes que lleva a cabo el conglomerado mediático tras la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, una operación valorada en 8,400 millones de dólares, que ha implicado reestructuraciones en varias de sus marcas y divisiones.