Río de Janeiro se prepara para el carnaval 2026 con más de 70 comparsas

Comparsa durante el Carnaval de Río de Janeiro, una de las principales expresiones culturales de Brasil. ( EFE )

Río de Janeiro, de resaca todavía por las masivas celebraciones de Año Nuevo, se prepara ya para el carnaval, con la realización este domingo de más de 70 comparsas populares previstas para desfilar por las calles de la ciudad brasileña.

Apenas cuatro días después de que los festejos de fin de año terminaran y con el imponente escenario levantado en la playa de Copacabana aún por desmontar, cientos de cariocas y de turistas se echaron purpurina por el cuerpo y vistieron nuevos disfraces para participar en pequeños desfiles por toda la urbe.

Se trata de una especie de apertura no oficial del evento, ya que el carnaval per se arrancará formalmente el viernes 13 de febrero, cuando el alcalde de Río entregue de forma simbólica las llaves de la ciudad al Rey Momo, figura de la mitología griega que encarna el espíritu de la fiesta y que cada año es interpretado por una persona distinta.

Desliga dos Blocos y la crítica a la burocracia

El movimiento Desliga dos Blocos ("Liberación de las Comparsas") impulsa el evento, que inició hace 17 años como una crítica al aumento de la burocracia para registrar desfiles durante la temporada oficial de carnaval.

La idea es, según publican los organizadores en su página oficial, "proponer una reflexión sobre el derecho a la ciudad", además de "cuestionar los conceptos que categorizan manifestaciones populares carnavalescas en oficiales y no oficiales".

Pese al entusiasmo que se respiraba en el ambiente por la cercanía del carnaval, la amenaza de lluvia llevó a los organizadores a advertir a los zancudos que tuvieran cuidado con los suelos escurridizos y algunos desfiles se tuvieron que refugiar bajo puentes o soportales.

La comparsa Love Songs y el espíritu festivo

Pero ni eso aguó la fiesta de los participantes en la comparsa Love Songs, dedicada a canciones de amor y una de las más madrugadoras, con una convocatoria para las 7.00 de la mañana en el centro de la ciudad.

"Tenemos una cita", recordaban, antes del inicio, los organizadores en redes sociales.

Río de Janeiro compite con Salvador de Bahía y Recife como la postal del carnaval brasileño y el año pasado la ciudad atrajo a más de ocho millones de participantes, llegados del resto de Brasil y de alrededor de 160 países, según las autoridades locales.