Consejo de Warner rechaza la última oferta de Paramount y apuesta por fusión con Netflix

Warner rechazó la última oferta de Paramount y apuesta por fusión con Netflix. ( FUENTE EXTERNA )

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery rechazó este miércoles "por unanimidad" la última oferta de adquisición de Paramount Skydance (PSKY) al considerarla "inferior" al acuerdo de fusión con Netflix "en numerosos aspectos claves".

"El Consejo ha determinado por unanimidad que la última oferta de Paramount sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples áreas clave", afirmó Samuel A Di Piazza, Jr., presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery, en un comunicado.

"Nuestro acuerdo vinculante con Netflix aportará un valor superior con mayores garantías, sin los riesgos y costes significativos que la oferta de Paramount impondría a nuestros accionistas", refirió.

Ofertas

A finales del mes pasado, Paramount anunció que contaba con una garantía personal irrevocable del fundador de Oracle, Larry Ellison, padre del consejero delegado de Paramount, David Ellison, para respaldar 40,400 millones de dólares (34,580 millones de euros) en financiación de capital para su oferta.

Paramount también elevó a 5,800 millones de dólares (4,960 millones de euros) la compensación prometida a los accionistas si los reguladores bloquean la operación, en línea con lo que Netflix ya ha puesto sobre la mesa.

En una carta a los accionistas, Warner expresó su preocupación por un posible acuerdo con Paramount. Señaló que, en esencia, considera la propuesta una compra apalancada, que implica mucha deuda, y que el cierre podría tardar de 12 a 18 meses.

