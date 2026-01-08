Paramount insiste en su oferta por Warner y desafía el acuerdo con Netflix

Paramount Skydance insistió este jueves en que su oferta de compra de Warner Bros Discovery a 30 dólares por acción es "superior" a la de Netflix y apeló a los accionistas de la empresa en venta. ( FUENTE EXTERNA )

Paramount Skydance reiteró este jueves que su oferta de compra de Warner Bros Discovery por 30 dólares por acción es superior a la presentada por Netflix y apeló directamente a los accionistas de la empresa, pese al rechazo expresado por su consejo de administración.

El consejo de administración de Warner rechazó el miércoles la última propuesta de Paramount al considerarla inferior al acuerdo alcanzado a principios de diciembre con Netflix en aspectos clave, e instó a los accionistas a pronunciarse en el mismo sentido.

En un comunicado, David Ellison, máximo ejecutivo de Paramount, aseguró que su compañía ofrece un mayor valor a los inversores de Warner Bros Discovery y afirmó que continuará dialogando con ellos sobre los méritos de su propuesta, además de avanzar en el proceso de revisión regulatoria.

Paramount indicó que ha abordado cada una de las preocupaciones planteadas por Warner durante el proceso, lo que llevó a que el 22 de diciembre Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, ofreciera una garantía personal irrevocable para financiar parte de la operación.

No obstante, la empresa sostuvo que Warner continúa señalando objeciones que, según afirma, ya han sido atendidas, entre ellas la flexibilidad en las operaciones interinas.

Warner Bros Discovery alcanzó un acuerdo de fusión con Netflix el 5 de diciembre por 82.700 millones de dólares, mediante una combinación de efectivo, acciones y deuda. Tras ese anuncio, Paramount lanzó el 8 de diciembre una oferta pública de adquisición hostil valorada en 108.400 millones de dólares.

La propuesta de Netflix

La propuesta de Netflix, de 27,75 dólares por acción, incluye 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de la compañía, además de una participación en la unidad Discovery Global, pendiente de separación del grupo.

Paramount argumentó que la oferta de Netflix contiene componentes inciertos y que su valor total ya ha disminuido debido a la caída en la cotización bursátil de la empresa de streaming. Según sus cálculos, la propuesta rival se sitúa ahora en 27,42 dólares por acción, por debajo de los 30 dólares ofrecidos por Paramount.

La empresa también cuestionó que el consejo de Warner no haya divulgado análisis que permitan a los accionistas evaluar la futura propiedad de Versant, la empresa de canales que salió a bolsa esta semana con resultados negativos, lo que, a su juicio, refleja el complejo panorama que enfrenta Discovery Global.

Larry Ellison ofreció una garantía de 40.400 millones de dólares para respaldar la adquisición de Warner por parte de Paramount, manteniendo su oferta de compra en 30 dólares por acción, íntegramente en efectivo.