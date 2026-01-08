×
La Academia de Televisión anuncia el nuevo Premio Legado para programas icónicos

Cris Abrego, presidente de la institución, destaca la importancia de honrar la rica historia de la televisión

    Expandir imagen
    La Academia de Televisión anuncia el nuevo Premio Legado para programas icónicos
    Emmy crea un nuevo Premio Legado para reconocer la historia de la televisión (IMAGEN GENERADA CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL)

    La Academia de Televisión, encargada de los premios Emmy, anunció este lunes la creación del Premio Legado, dedicado a reconocer los programas de televisión "que hayan tenido un impacto profundo y duradero" en las audiencias.

    "El Premio Legado reconoce la programación innovadora: programas que han resistido el paso del tiempo, ofreciendo historias que siguen cautivando al público y presentando personajes icónicos y atemporales con un atractivo multigeneracional", declaró Cris Abrego, presidente de la institución en un comunicado.

    Abrego añadió que el galardón permite honrar "aún más la rica historia de la televisión", así como a los creadores de estas producciones.

    Requisitos para el Premio Legado

    La última vez que la Academia de Televisión había presentado un galardón de este tipo fue en 2007 con el Premio Honorífico de la Academia de Televisión, dedicado a la programación que impulsa un cambio social positivo.

    Las producciones elegibles a este galardón necesitan haber emitido un mínimo de 60 episodios a lo largo de un mínimo de cinco temporadas, así como haber generado "relevancia, influencia, inspiración continua o sostenida" a un género de televisión, a una audiencia existente o nueva, así como a la sociedad y la cultura.

    Proceso de selección

    • Los candidatos al Premio Legado, que solo se puede otorgar una vez a un programa, serán seleccionados anualmente por el Comité de Premios de la Junta de Gobernadores y serán presentados a la Junta de Gobernadores para su votación.
