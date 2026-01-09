El actor de Broadway John Cunningham muere a los 93 años

El actor John Cunningham participó en numerosas producciones originales de Broadway. ( FUENTE EXTERNA )

El actor John Cunningham, que participó en numerosas producciones originales de Broadway como Cabaret, y como secundario en películas como Mystic Pizza o Dead Poets Society ha fallecido a los 93 años de edad en su casa de Nueva York, informó su familia.

Durante casi 70 años de carrera, Cunningham actuó en numerosas obras de Broadway con papeles como Nikos en Zorba, Clifford Bradshaw en Cabaret, Nicholas Pym en The Sisters Rosensweig, John Adams en 1776 y el capitán E.J. Smith en Titanic.

"Mi mayor placer es intentar mejorar. Así que mi ritual es tomarme un tiempo para mí mismo, repasar lo que ha sucedido, prepararme para que la inspiración me llegue en el momento en el escenario. Estar preparado para estar vivo", dijo en una entrevista con Playbill en 1997.

Cine y televisión

En el cine, Cunningham tuvo papeles secundarios en películas como Mystic Pizza y Dead Poets Society. Su trabajo en televisión incluye también apariciones en Law and Order, 30 Rock y The Good Wife.

