Universidades de Italia celebran una obra del escritor Pastor De Moya

La Universidad de Venecia, en Italia, publicó el ensayo "La seducción del escritor marginal y otros rituales del poder" del poeta, escritor y artista multidisciplinario dominicano Pastor De Moya, junto al de otros importantes escritores.

El ensayo aparece en el libro "Formas de adaptabilidad: literatura y transmedialidad: una muestra particular", editado por Alessandro Mistrongo y Enric Bou

La Universidad de Venecia, fundada en el año 1868 en Italia, y conocida por su excelencia en la investigación, valoró el ensayo del escritor De Moya, quien en su análisis enfoca desde distintas perspectivas y ángulos la forma en que los escritores interactúan y se mueven frente a las esferas del poder.

"La historia de los escritores y su relación con el poder está fundada sobre la base de acontecimientos inverosímiles, demenciales, aberrantes y de manera muy específica, la del sujeto marginal", subraya en el ensayo.

Mucho más que un libro

Este reconocimiento en Italia a la obra de De Moya, con la publicación de La seducción del escritor marginal y otros rituales del poder, se suma al estudio y la exploración de su trabajo artístico -que incluye La escritura del ojo (performance, escultura e instalaciones)- realizados por la reconocida académica y crítica italiana Marina Bianchi en la Universidad de Padua, institución donde cursó estudios el científico Nicolás Copérnico.

En la conferencia titulada "La escritura del ojo de Pastor De Moya, una poética transmedia", la reputada hispanista abordó la creación de este artista plasmada en "La escritura del ojo", al que definió como "mucho más que un libro".

También destacó su singularidad y expresó que se trata de "una experiencia estética revolucionaria que reúne en sí distintas artes con sus diferentes lenguajes alcanzando unidad y plenitud"

Al analizar la situación de los escritores marginales en el país, el escritor dominicano, cuya obra ha sido traducida al inglés, italiano, francés y portugués, asegura que parecería que la vida de estos reproducen absurdos pasajes extraídos del teatro Pánico; encarnados por un grupo de actores harapientos y narcotizados.

En tono de ironía y utilizando el recurso de la parodia de De Moya en la obra hace desfilar a personajes como Diógenes El Cínico, Heráclito, Charles Baudelaire, Rimbaud, Verlaine y Zacarías Espinal para contextualizar conductas y taras de escritores que viven y pululan a la sombra del poder.

Sobre estos reconocimientos y atención que ha recibido en Italia su obra literaria y trayectoria artística, el escritor De Moya, autor de Buffet para caníbales (Premio Nacional de Cuento en el 2002), y Alfabeto de la noche (poesía) dijo sentirse halagado y motivado a ser cada día más riguroso en su quehacer literario y multidisciplinario.

Un carrera por la cultura

Pastor de Moya, quien fue designado como viceministro de Identidad y Cultural en marzo del año 2021 por el presidente Luis Abinader, ha jugado un rol fundamental en el ámbito cultural dominicano.

Es el encargado principal de la organización de la Feria Internacional del Libro y del Desfile Nacional del Carnaval Dominicano y los Premios Nacionales de Literatura y la promoción de las tradiciones, eventos que en los últimos años se han celebrado con gran éxito y convocatoria de público.

De Moya también recibió Mención Especial del jurado en el Segundo Festival Internacional de Cine y Video Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina (2004).