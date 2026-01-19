El príncipe Harry dice que la publicación en la prensa de datos privados le causó paranoia

El príncipe Harry aseguró que la publicación en la prensa durante años de datos privados sobre su vida le provocó una paranoia "más allá de lo imaginable", al inicio este lunes de un juicio en Londres contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora de 'Daily Mail' y 'Mail on Sunday'.

En documentos remitidos al juez Matthew Nicklin del Tribunal Superior, a los que ha tenido acceso EFE, el duque de Sussex explica que la publicación por esos periódicos de información íntima obtenida supuestamente por medios ilícitos tuvo un impacto "profundamente angustiante" tanto en su vida personal como en la de su entorno más cercano.

Harry y otros seis demandantes, entre ellos el cantante Elton John y las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, acusan a ANL en una demanda colectiva de prácticas ilegales entre 1993 y 2018.

Refieren interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros privados -por ejemplo, médicos- y el uso de investigadores privados para recopilar información confidencial.

Por su parte, ANL "niega rotundamente" haber recurrido a medios ilícitos y sostiene que los artículos cuestionados se elaboraron a partir de información obtenida de forma legítima de contactos y fuentes de los periodistas, incluidos miembros del círculo social del duque y del resto de demandantes, asesores de prensa o publicistas.

Daños a su salud

En el caso de Harry, que se prevé que declare el próximo jueves, en este juicio de nueve semanas se examinarán 14 artículos escritos por las periodistas Rebecca English y Katie Nicholl entre 2001 y 2013.

En los documentos remitidos al magistrado, el duque critica que los periódicos utilizaran en sus piezas expresiones como "fuentes" o "amigos" para ocultar presuntas prácticas ilegales, y dice sentirse "consternado" por el hecho de que la empresa recurriera a un investigador privado para obtener detalles de sus vuelos en 2014.

"Fue perturbador sentir que cada uno de mis movimientos, pensamientos o sentimientos estaba siendo seguidos y monitoreados solo para que el 'Mail' pudiera hacer dinero", afirma.

En los mismos textos presentados ante el juez, el cantante Elton John y su esposo, David Furnish, explican que sintieron que su hogar y la seguridad de sus hijos "habían sido violados".

"Tanto sir Elton como el señor Furnish subrayan su indignación ante la intrusión de Associated en los detalles médicos del nacimiento de su hijo Zachary y el robo de su certificado de nacimiento, antes incluso de que tuvieran la oportunidad de verlo con sus propios ojos", dicen los documentos.

El duque de Sussex, Hurley, Frost y el expolítico liberaldemócrata Simon Hughes asisten este lunes en persona a la primera audiencia de este proceso judicial, en la que tiene el turno de palabra principalmente su abogado, David Sherborne, a la espera de que el miércoles empiece sus alegatos el de ANL, Antony White.

Al iniciar su intervención, Sherborne sostuvo que hay "evidencia indiscutible", por ejemplo a través de recibos y correspondencia, de que los reporteros y responsables de los periódicos "debían saber" que lo que hacían era ilegal, lo que éstos niegan.

