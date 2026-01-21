La Casa Real sueca confirma la muerte de la princesa Désirée a los 87 años

La princesa Désirée de Suecia, hermana mayor del rey Carlos XVI Gustavo, ha muerto este miércoles a los 87 años. ( ARCHIVO )

La princesa Désirée de Suecia, hermana mayor del rey Carlos XVI Gustavo, ha muerto este miércoles a los 87 años, informó la Casa Real sueca.

"La princesa Désirée, hermana del rey y baronesa Silfverschiöld, ha fallecido en paz, rodeada de su familia, en Koberg en Vestrogotia el miércoles 21 de enero de 2026 a la edad de 87 años", consta en un comunicado de la Casa Real.

Désirée era la tercera de cinco hermanos, cuatro mujeres y un hombre, y su muerte se produce dos años después de la de la princesa Brígida, segunda en edad.

"Con gran tristeza he recibido hoy la noticia de que mi hermana, la princesa Désirée, ha muerto. Muchas memorias familiares cálidas se crearon en la casa de la familia Silfverschiöld en Vestrogotia, un lugar en Suecia que significó mucho para mi hermana. Mi familia y yo enviamos nuestras condolencias a sus hijos y sus familias", señaló el monarca.

Désirée, que había enviudado en 2017 , tenía tres hijos: Carlos , Cristina Luisa y Elena .

, tenía tres hijos: , y . Carlos XVI Gustavo ha ordenado que las banderas ondeen este miércoles a media asta en el palacio real de Estocolmo y en su residencia veraniega de Haga.

Trayectori

a

La princesa Désirée de Suecia, baronesa viuda de Silfverschiöld (Désirée Elisabeth Sibylla; Estocolmo, 2 de junio de 1938 – 21 de enero de 2026), fue miembro de la familia real sueca y de la Casa Real de Bernadotte.

Fue la tercera hija del príncipe Gustavo Adolfo de Suecia y de la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha, así como hermana mayor del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.

Nació en el Palacio de Haga, en Solna, y fue madrina de bautismo de su sobrina, la princesa heredera Victoria de Suecia. En 1964 contrajo matrimonio morganático con el barón Nils Silfverschiöld, lo que supuso la pérdida del tratamiento de alteza real y la adopción del título de baronesa Silfverschiöld. Desde 2017 ostentó el título de baronesa viuda.

El matrimonio tuvo tres hijos y la princesa residió posteriormente en el Castillo de Koberg, lugar de nacimiento de su esposo.