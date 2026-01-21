La Fundación Gabo abre convocatoria para el premio Gabo 2026

Gabriel García Márquez, fundador de la Fundación Gabo, durante una de sus intervenciones sobre el periodismo en América Latina. El Premio Gabo, en su decimocuarta edición, es un llamado a homenajear la voluntad y el valor de quienes ejercen el oficio en tiempos difíciles, y a reconocer el periodismo como un acto de resistencia, resiliencia y compromiso con la verdad. ( EFE )

La Fundación Gabo abrió este miércoles la convocatoria para la decimocuarta edición de su premio de periodismo en las categorías de Texto, Imagen, Audio, Fotografía y Cobertura, a la que los interesados podrán postularse hasta el próximo 20 de febrero.

"Desde su creación, esta distinción ha destacado trabajos que combinan rigor, innovación y compromiso ético, y que contribuyen a una ciudadanía mejor informada y más participativa", detalló en un comunicado la institución creada en 1995 por el periodista y Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez.

Los trabajos postulantes deben haber sido publicados por primera vez en español o portugués entre el 18 de febrero de 2025 y el 19 de febrero de 2026.

Un reconocimiento al periodismo valiente

El Premio Gabo 2026 busca galardonar aquellas historias que han logrado ser contadas pese al miedo y las condiciones hostiles, y poner en valor el periodismo como una práctica esencial para la democracia y la vida pública, agregó la información.

"En los últimos años, la falta de recursos, la persecución judicial, las amenazas, el exilio forzado y las distintas formas de censura, directa e indirecta, han configurado un escenario cada vez más adverso para ejercer el periodismo en Iberoamérica y el mundo", precisó la Fundación Gabo.

El Premio Gabo en su decimocuarta edición "es también un llamado a homenajear la voluntad y el valor de quienes encuentran maneras de ejercer el oficio en tiempos difíciles, una oportunidad para abrazar al periodismo como acto de resistencia y muestra de resiliencia, y un recordatorio de que el periodismo vive, porque no se rinde".

Festival Gabo 2026

El galardón será otorgado en el Festival Gabo, que este año se realizará del 23 al 26 de julio en Bogotá, en las cinco categorías.

En la edición de 2025 se recibieron 2,135 postulaciones de trabajos periodísticos de Iberoamérica.

Los ganadores de cada categoría recibirán 35 millones de pesos colombianos (unos 9,548 dólares al cambio de hoy), así como un diploma de acreditación y un ejemplar de la escultura 'Gabriel', creada por el artista colombiano Antonio Caro.