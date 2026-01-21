Príncipe Enrique dice que normas de la monarquía le impidieron demandar antes a la prensa

Príncipe Enrique afirma que la monarquía le impidió demandar antes a la prensa sensacionalista ( EFE )

El príncipe Enrique declaró este miércoles ante el Tribunal Superior de Londres que las normas internas de la monarquía británica le impidieron durante años demandar a la prensa sensacionalista por la intromisión ilícita en su vida privada.

Al testificar en su demanda contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora de Daily Mail y Mail on Sunday, el duque de Sussex afirmó que la política institucional era "nunca quejarse, nunca dar explicaciones".

Sostuvo que solo comenzó a emprender acciones legales en 2019, después de que su esposa, Meghan Markle, denunciara a ANL por la publicación de una carta privada enviada a su padre.

En el juicio, iniciado el lunes, Enrique acusa al grupo mediático de emplear técnicas ilegales para obtener información personal, como el pirateo de mensajes de voz, escuchas, engaños para extraer datos y acceso a facturas telefónicas y detalles de vuelos de su entonces pareja, Chelsy Davy.

Reacción

El príncipe rechazó que su entorno facilitara información a periodistas y aseguró que muchos datos publicados procedían de conversaciones estrictamente privadas, incluso con su hermano, el príncipe Guillermo.

El proceso, que se extenderá por nueve semanas, analizará 14 artículos publicados entre 2001 y 2013. Junto a Enrique, también demandan a ANL Elton John y David Furnish, Liz Hurley, Sadie Frost, Doreen Lawrence y el exdiputado Simon Hughes.