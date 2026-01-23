La serie "Elle", precuela de "Legally Blonde", se estrena el 1 de julio en Prime Video

La actriz Lexi Minetree asume el rol protagónico de la serie de Televisión "Elle", precuela de "Legally Blonde". ( EFE )

La serie 'Elle', la precuela de la película 'Legally Blonde', producida por Hello Sunshine y Amazon MGM Studios, se estrenará el 1 de julio en todo el mundo y contará con una segunda temporada, según ha anunciado la plataforma de streaming.

El estreno coincidirá con el 25.º aniversario del estreno de la primera película y estará disponible en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

"Antes de convertirse en la vegetariana Géminis más famosa en graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard, era una estudiante normal de secundaria de los 90. Y todos ustedes la conocerán", escribió Witherspoon sobre la trama de Elle en su Instagram tras el anuncio oficial de la serie.

Hello Sunshine es la productora creada por Reese Witherspoon, que protagonizó la película original hace 25 años.

"Veinticinco años después de que el mundo conociera a Elle Woods por primera vez, es un sueño hecho realidad compartir la historia de cómo se convirtió en la fuerza imparable de la que todos nos enamoramos", señala Witherspoon en una nota de Amazon MGM Studios.

La historia previa a "Legally Blonde"

La serie sigue a Elle Woods durante su etapa en el instituto y narra las experiencias vitales que la convirtieron en la protagonista de la película que, a su vez, convertiría a Reese Whiterspoon en una estrella mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-22-at-53628-pm-b11bd7a2.jpeg La actriz Reese Witherspoon, que protagonizó la película original hace 25 años, es la productora de la nueva serie Elle. (EFE)

"Descubrir a Lexi Minetree y verla ponerse en la piel de Elle ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera -añade-. Creo que los temas que trata la serie, como la amabilidad, la autenticidad y la confianza en uno mismo, conectarán profundamente tanto con los fans de las películas originales como con nuevas audiencias", reconoce la actriz.

El reparto de la primera temporada cuenta con la actriz Lexi Minetree como Elle Woods, June Diane Raphael como Eva -madre de Elle-, y Tom Everett Scott como Wyatt -su padre-. Completan el reparto Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney y Zac Looker.