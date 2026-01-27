Comedy Club RD cerrará sus puertas tras casi nueve años de actividad

El comedy Club cerrará el 1 de febrero. En la imagen de archivo se ve el espacio que se convirtió en un templo del humor local. ( FUENTE EXTERNA )

El espacio dedicado al stand up comedy Comedy Club RD anunció que cerrará sus puertas el próximo 1 de febrero de 2026, tras casi nueve años de actividad en la escena del humor en la República Dominicana. La información fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Después de casi 9 años de risas, aplausos y noches inolvidables, hoy anunciamos que Comedy Club RD cierra sus puertas el 1 de febrero de 2026”, señala el mensaje, en el que los responsables del proyecto agradecen al público, a los artistas y a la comunidad que respaldó el espacio desde su apertura.

En el comunicado, el equipo del club expresó que la decisión no representa un cierre definitivo, sino el inicio de nuevos proyectos vinculados al entretenimiento y al stand up comedy.

“Seguiremos apostando y apoyando el segmento de entretenimiento y el stand up comedy, porque creemos en el talento local y en el poder de la risa para unirnos”, indicaron.

La noticia generó reacciones entre comediantes y standuperos que formaron parte de la programación del local, quienes lamentaron la salida de este espacio de la agenda cultural del humor de calle en el país.

El comediante venezolano Lendry Williams expresó que el club tuvo un significado especial durante su paso por la República Dominicana.

“Ese lugar se convirtió para mí en una casa más, fue un lugar donde alguien que no era de esas tierras se sintió aceptado y bienvenido, donde conocí a grandes personas e hice muy bonitas amistades”, señaló.

Williams agregó que siempre aspiró a formar parte de la historia del lugar y agradeció a los propietarios por la oportunidad brindada.

Por su parte, Alexander Corleone calificó la noticia como un reflejo de una situación compleja para quienes trabajan en propuestas de humor y entretenimiento.

“Mala noticia para los que trabajamos para el público con propuestas de humor y entretenimiento. Espero esto no sea un adiós, sino un hasta luego”, expresó, al tiempo que agradeció a Thomas y Margarita, responsables del proyecto.

Asimismo, el comediante Starlyn Ramírez se sumó a los mensajes de reconocimiento y agradecimiento. “Gracias a Thomas y Margarita por creer en nosotros, por abrir puertas y apostarlo todo en favor del humor. El Comedy siempre se sentirá como mi casa”, manifestó.

Durante casi una década, Comedy Club RD funcionó como un punto de encuentro para comediantes, artistas y público, consolidándose como uno de los principales escenarios dedicados al stand up comedy en el país.