El mexicano David Toscana, Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

El escritor mexicano David Toscana ha ganado el XXIX Premio Alfaguara de Novela con la obra "El ejército ciego". ( FUENTE EXTERNA )

El escritor mexicano David Toscana (Monterrey, 1961) se ha alzado con el XXIX Premio Alfaguara de Novela, uno de los más importantes otorgados a una obra inédita en español, por 'El ejército ciego'.

El jurado, presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi, ha destacado que se trata de una "fábula oscura y poderosa" que, alejándose del relato histórico convencional, ofrece "una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia".

El premio, que se ha anunciado durante una ceremonia en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, está dotado con 175,000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana (España, Estados Unidos y América Latina).

La novela ganadora se publicará el 26 de marzo.

En esta edición concurrían un total de 1,140 manuscritos, de los que 524 provenían de España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.

Basada en un hecho real

La trama de 'El ejército ciego' parte de un hecho histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15,000 soldados búlgaros.

Narrada en primera persona por Kozaron el Escriba, la novela adquiere "un tono oral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro", conformando "una gran épica de los vencidos", señala el fallo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/a1loxj3jqmluf10001000ql80-a2362403.jpg

El autor, que reside en Madrid, señaló, tras anunciarse que era el ganador, que su novela parte de una crónica histórica real y que aunque pueda tener resonancias con la época actual, tal y como señaló el presidente del jurado, no pensó mucho en ello al escribir.

"Las novelas piensan por sí solas y esta novela va hablar por sí misma", explicó, "habla de nuestra época como los libros escritos hace mil años hablan de la nuestra".

David Toscana, nacido en Monterrey, México, en 1961, es ingeniero de formación y escritor por vocación y posee también el Premio a la Excelencia a las Letras José Emilio Pacheco, otorgado por el asombro que producen sus libros, pues "tiene la virtud de saber relacionar lo singular de lo propiamente mexicano con lo universal" .

Ganó el V Premio Bienal Mario Vargas Llosa por su novela ´El peso de vivir en la tierra´ (2022), es autor de libros de cuentos como 'Lontananza' (1997) y 'Brindis por un fracaso' (2006) y de novelas, como 'Las bicicletas' (1992), 'Estación Tula' (1995), 'El ejército iluminado' (2006) o 'Evangelia' (2016), entre otras.