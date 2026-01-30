Anuncian el XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe

El Congreso de Arqueología del Caribe contará con la colaboración de reconocidas instituciones culturales y académicas nacionales e internacionales. ( FUENTE EXTERNA )

La Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe anunciaron el XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, el cual tendrá lugar del 13 al 17 de julio de 2026, en la Ciudad Colonial.

El Congreso contará con la colaboración de reconocidas instituciones culturales y académicas nacionales e internacionales, entre ellas la Fundación García Arévalo, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, el Centro León, el Voluntariado del Museo del Hombre Dominicano y Guahayona Institute.

"Este importante encuentro científico posicionará a la República Dominicana como un referente regional en la investigación, preservación y gestión del patrimonio arqueológico del Caribe", afirmó Adolfo José López Belando, presidente del XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe.

Otros detalles

Las ponencias del congreso se presentarán en el auditorio del Centro Cultural INDOTEL , en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. La jornada contará con la presencia de destacadas autoridades académicas, culturales y gubernamentales, entre ellas los presidentes de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe, del XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Fundación García Arévalo, así como representantes del Banco Popular, del Centro León, viceministros de diversos ministerios, directores de museos nacionales, miembros de ICOMOS y otras personalidades.

El tema del Congreso este 2026 es "Arqueología, construyendo puentes a través del mar Caribe". Adolfo José López Belando explicó que los participantes se verán inmersos en una dinámica grupal, que les mostrará la identidad caribeña en su expresión indígena primigenia.

"Igualmente, podrán profundizar en como las diferentes islas y costas que baña nuestro mar, han adsorbido los constantes establecimientos de personas provenientes de lugares tan lejanos como África o Europa, además de los movimientos poblacionales que se sucedieron entre el continente americano y las islas y entre los propios territorios insulares", detalla la página oficial del congreso.