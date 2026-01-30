Damon Lindelof se convierte en el responsable de The Chain: adaptación de HBO de novela popular. ( AP/ARCHIVO )

Redacción Internacional, 30 ene (EFE).— Damon Lindelof, creador de series como Watchmen y Lost, será el responsable creativo de The Chain, una nueva producción de HBO basada en la popular novela homónima del escritor Adrian McKinty.

La plataforma HBO Max informó que ha firmado un contrato de dos años con Lindelof, quien se encargará de escribir y dirigir el proyecto, según detalla un comunicado oficial difundido este martes.

"Desde el momento en que escuché la premisa original y descabellada del libro de Adrian, me quedé impactado, sorprendido y enfadado por no haberlo pensado yo mismo", expresó Lindelof en declaraciones recogidas por la plataforma.

El creador estadounidense añadió que siempre ha tenido el deseo de adaptar un gran thriller y consideró que esta historia reúne los elementos necesarios. "Tiene todos los toques oscuros, extraños y emocionantes que despiertan mi imaginación", señaló.

Rol destacado

Lindelof es considerado uno de los creadores más singulares de la televisión contemporánea. Entre sus primeros proyectos figura Lost, serie que desarrolló junto a J.J. Abrams y que se convirtió en un fenómeno global.

Posteriormente, creó The Leftovers para HBO y más adelante Watchmen, una adaptación televisiva de la icónica saga de superhéroes que recibió amplio reconocimiento de la crítica.

Desde HBO destacaron la relevancia de esta nueva colaboración.

"Nos sentimos honrados de continuar trabajando con Damon Lindelof, uno de los creadores más singulares y distintivos de nuestro tiempo. The Chain promete seguir su legado de sumergirnos en las profundidades del cerebro humano", afirmó Francesca Orsi, directora de series dramáticas y películas de HBO.

La serie se encuentra en una fase inicial de desarrollo y aún no se han anunciado fechas de rodaje ni de estreno.