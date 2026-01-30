HBO confirma elenco de The White Lotus temporada 4 con Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter y Chris Messina protagonizarán la cuarta entrega de 'The White Lotus' . ( EFE )

La aclamada Helena Bonham Carter, Marissa Long y Chris Messina protagonizarán la cuarta temporada de la serie 'The White Lotus', que se desarrollará en Francia, confirmó este jueves la plataforma HBO.

Por el momento se desconoce el rol que interpretará el elenco de la nueva entrega de 'The White Lotus', una sátira social con elementos de drama y comedia que se presenta como uno de los proyectos más exitosos de HBO de las últimas temporadas.

El nuevo trío se une al elenco previamente anunciado: Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka.

En la tercera temporada

La tercera entrega de esta aclamada serie, dirigida por Mike White, contó con el regreso de Natasha Rothwell, en su papel como Belinda, y agregó nuevos miembros como Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal (Lisa de BLACKPINK).

Desde su estreno en 2021, la serie ha recibido 15 premios Emmys y 66 nominaciones a estos premios, que reconocen el trabajo de las mejores series de televisión.

También lideró los apartados de televisión en la última edición de los Globos de Oro con seis menciones, aunque se fue de vacío.