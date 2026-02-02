La Vega se viste de carnaval: Mr. Tours y Cocave inauguran la temporada 2026

Martín Duquela, Activil Modeste, Oliver Peña, Amado Gómez, Clari Ángeles y la reina del carnaval, Kiara Ortiz. ( FUENTE EXTERNA )

De la mano de Mr. Tours, casi un centenar de periodistas y creadores de contenido partieron el domingo 1 de febrero desde Santo Domingo y otros puntos del país, para descubrir por qué La Vega sigue siendo la capital del carnaval dominicano.

La jornada comenzó con un recibimiento de alto nivel encabezado por el vicealcalde Amado Gómez; el presidente de la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE), Martín Duquela; así como Henry Mejía, director regional de Turismo; Clari Ángeles, presidenta del Concejo Capitular; Oliver Peña, director de Comunicaciones, y Kiara Ortiz, reina del Carnaval Vegano, entre otras personalidades y ejecutivos ligados a la organización.

Desde temprano, las autoridades presentaron el arduo trabajo realizado para garantizar el despliegue de logística, seguridad y alegría que marcó el inicio de la temporada carnavalesca más esperada de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/4-activil-modeste-ceo-de-mr-tours-7287559b.jpeg El señor Activil Modeste, CEO de Mr. Tours. (FUENTE EXTERNA)

Invitados por Activil Modeste, CEO de Mr. Tours, los representantes de la prensa vivieron de cerca la metamorfosis de la ciudad: desde el montaje de las emblemáticas cuevas y el encuentro con personajes tradicionales, hasta la visita a rincones emblemáticos donde apreciaron la creatividad de sastres y artesanos.

Posteriormente, disfrutaron de un rico almuerzo bailable, cortesía de DASAC, en la acogedora villa donde se celebrará "Carnaval en la Casa", nombre que este año lleva el tour oficial de Mr. Tours, y que acogerá las fiestas privadas de los domingos 15 y 22 de febrero, indica una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/3-los-reckles-15d64d5a.jpeg El grupo Los Reckles. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/5-shadow-blow-en-tarima-del-carnaval-vegano-5e79b672.jpeg El cantante urbano Shadow Blow en tarima del carnaval Vegano. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Durante el recorrido, los comunicadores fueron recibidos personalmente por Kelvin de la Cruz, presidente del grupo de carnaval Los Reckless, cueva oficial de Mr. Tours, quienes este año estrenan la "Mega Cueva", una moderna estructura con montaje tecnológico de clase mundial y un impresionante line-up artístico.

Ejecutivos de Mr. Tours, presentaron el paquete de excursiones, que incluye salidas los domingos 8, 15 y 22 de febrero. Las ofertas inician desde RD$1,595 con el plan Essential Pack y RD$2,895 con el Full Pack, este último incluye conciertos con artistas como: Secreto, Omega, Amenazzy, Carlos Montesquieu, Ceky Viciny, Grupo Típico El Norte, Shadow Blow, DJ Scuff, DJ Nabil, Alberto María, Dito Bernard, DJ Patio, Ethan & Alexx, DJ Carlos Star, DJ Uki, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/5956fded-d625-4361-a6ea-4c9ef1e005eb-8b34754f.jpg Los niños participan de esta manifestación. (KENDRY RIVERA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/c465c0a1-651d-4976-b6a8-1c21d137f6e8-da81ba26.jpg Los diablos cojuelos desfilan por las calles de La Vega. (KENDRY RIVERA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/975257f6-a359-4036-8bfa-37cbdd169e65-7f896d02.jpg Los diablos cojuelos, símbolo del carnaval. (KENDRY RIVERA) ‹ >

Los tours incluyen transporte en modernos autobuses, camiseta oficial, desayuno, open bar, almuerzo, conciertos privados en la villa, visita al área de carnaval, acceso a la cueva de Los Reckless, asistencia de Ambulancias Hospitmed, seguridad privada y actividades en Plaza Jacaranda. Las reservas están disponibles vía WhatsApp al 829-818-1533, en la cuenta @mr_tours y en el portal www.mrtours.net.

El press trip contó con el apoyo de COCAVE, UCAVE, Cerveza Presidente, Coca-Cola, Ciclón Energy Drink, Ron Bermúdez, Pinturas King, Four Loko, Mamitas, Plaza Jacaranda, Mixx 104.5, Pringles, Súper Q 109 FM, Ambulancias Hospitmed, DASAC, Gatorade, Carles, Whisky King´s Label, Keury Herrería, Summa Consultores, 3T Events, Villa Guerrero, La Barra Sandwiches y Batidas, L&M Villas y J. Tolentino Graph, entre otros aliados.