Una argentina gana el mayor bote de la historia del programa español "Pasapalabra"

Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra, 2.716,000 euros. ( EFE/ANTENA 3 )

Rosa Rodríguez se ha convertido esta noche en la ganadora del mayor bote de la historia de "Pasapalabra" al completar el "Rosco" final, y que le ha permitido embolsarse 2.716,000 euros, una cifra nunca antes alcanzada en el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3.

La concursante, que llevaba 307 programas consecutivos batiéndose con Manu Pascual, ha cerrado así uno de los duelos más largos, equilibrados y tensos que se recuerdan en este formato.

La letra M

Han sido meses de enfrentamiento diario marcado por la igualdad y la resistencia, un duelo que ha enganchado frente al televisor a una media de casi dos millones de espectadores (1.928,000) y que se ha convertido en un reclamo del concurso, que promedia en lo que va de temporada un 20.3 % de cuota de pantalla.

Solo el "Rosc", el escenario del desenlace, ha alcanzado picos del 25 % de "share".

Este "Rosco" final se ha resuelto con el suspense que ha definido toda la temporada. Rosa ha alcanzado la última vuelta con el tiempo muy ajustado: cuando quedaban tres segundos, regresó a la letra M y a la pregunta siguiente: ¿Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP?.

Y Rosa, temblando, ha pronunciado el apellido correcto, "Morrall", y el plató ha estallado en aplausos, y ya no ha habido margen para más preguntas ni para réplica porque el bote ya tenía dueña: Rosa, de 32 años, nacida en Quilmes (Argentina) y criada en Galicia.

Es una gran curiosa, a quien le encanta aprender, preguntarse los porqués y descubrir cosas nuevas, y que se animó a concursar por su madre, con la que veía concursos de la tele durante la pandemia, entre ellos éste.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/hijo-del-rapero-lil-jon-7-210ba6bc.jpg La reacción de Rosa tras ganar el bote de Pasapalabra. (Antena 3)

Meses de un pulso diario con su rival

Rosa llegó a "Pasapalabra" el 19 de noviembre de 2024, varios meses después que su rival, Manu, madrileño de 29 años, que se había incorporado el 16 de mayo.

Psicólogo, un cinéfilo apasionado, como también lo es del deporte, ha hecho de la regularidad su principal fortaleza y ha acumulado una trayectoria más extensa porque ha estado en 437 programas, con 161 victorias, y en seis ocasiones se ha quedado a un solo acierto del bote.

Sin embargo, ha sido ella, una profesora universitaria de español como lengua extranjera, con formación en filología inglesa, también en lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza, la que ha terminado imponiéndose en el momento decisivo y ha logrado superar el récord que ostentaba hasta ahora Rafa Castaño, con un bote de 2.272,000 euros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/hijo-del-rapero-lil-jon-9-52cbb429.jpg Rosa Rodríguez y Manu Pascal se enfrentaron por el bote del Rosco final de Pasapalabra. EFE / ANTENA 3.

Durante más de dos meses, el concurso ha vivido un pulso diario entre dos maneras distintas de afrontar la prueba, un duelo sostenido en el tiempo que ha acabado después de que Rosa pronunciara el nombre de Morrall, un icónico jugador de fútbol americano profesional, suplente en gran parte de su carrera que tuvo, eso sí, actuaciones estelares, como Rosa esta noche.

