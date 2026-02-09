Telemundo anuncia el regreso de Operación Triunfo a Estados Unidos para descubrir nuevos talentos

Operación Triunfo regresa a Estados Unidos de la mano de Telemundo, con audiciones desde marzo en Nueva York para descubrir a la próxima estrella de la música latina. ( FUENTE EXTERNA. )

El programa español Operación Triunfo volverá a Estados Unidos 20 años después de que un formato similar fuera cancelado en el país norteamericano, con la meta de descubrir a la próxima estrella latina, según anuncio la cadena Telemundo.

"¿Alguna vez soñaste con vivir de tu música? ¡Esta es tu oportunidad! Operación Triunfo llega a Estados Unidos en busca de la próxima gran estrella de la música latina", informó en su página web la cadena de habla hispana, que se encargará de retransmitir el concurso.

Proceso de selección en marcha

El proceso de selección para elegir a los participantes comenzará en marzo en Nueva York y posteriormente se anunciarán más ciudades.

A los candidatos del concurso, que reúne en un mismo formato una academia de alto rendimiento, galas semanales y un 'reality show', se les exige tener dominio del español, además de tener más de 18 años y un pasaporte en vigor.

"Si cantar te define, si la música te mueve y te empuja a soñar en grande, tú puedes ser parte de esta experiencia que cambiará tu vida. Buscamos talento real, carisma, pasión y ganas de crecer. No importa tu estilo, tu historia ni de dónde vengas; importa tu voz, tu actitud y tu deseo de triunfar", señala la cadena en su página web.

Historia del programa en Estados Unidos

Aún se desconoce la fecha de emisión del programa. Estados Unidos tuvo un formato similar en 2006 que pasó a la historia como uno de los concursos televisivos que menos aguantó en parrilla. Fue cancelado después del cuarto episodio al reunir muy bajos índices de audiencias.