John y Carolyn, la gran historia de amor de los Kennedy

Disney+ estrena la serie `Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette´, interpretado por Sarah Pidgeon en el papel de Carolyn Bessette Kennedy y Paul Kelly como John F. Kennedy Jr.. ( KURT ISWARIENKO/FX )

"Soy el hombre más feliz del mundo", dijo John F. Kennedy Jr. Era el brindis nupcial de su boda con Carolyn Bessette. Y, una vez convertidos en marido y mujer, el primer baile fue al ritmo de ´Forever in My Life´ de Prince.

Porque, efectivamente, estuvieron juntos toda su vida, aunque, desgraciadamente, esta fuera mucho más breve de lo imaginado. Y es que su historia de amor no fue solo la de un romance más de la alta sociedad, sino una unión que cautivó a toda una nación y que ahora revive gracias a la pequeña pantalla.

La realeza estadounidense y una estrella de la moda

El 25 de noviembre de 1960, apenas unas semanas después de que John Fitzgerald Kennedy fuera elegido como el 35º presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy Jr. llegaba al mundo. Y lo hacía en el seno de una familia que fue "lo más parecido a la realeza estadounidense".

Pero, lejos de un cuento de hadas y nobleza, la imagen que marcó el destino temprano del pequeño "John-John" tuvo lugar en su tercer cumpleaños, el 25 de noviembre de 1963.

Era el funeral de su padre, cuyo asesinato había conmocionado al mundo moderno, y aquel niño tocado por la tragedia familiar realizó el saludo militar ante el féretro.

"John-John, saluda", le había dicho su madre, Jackie Kennedy. Y la imagen, capturada por el fotógrafo Dan Farrel, pasó a ser una instantánea de la historia reciente que su autor describió así: "la cosa más triste que he visto en toda mi vida"

Pero, más allá del drama de la pérdida, si algo marcó la vida de John Jr. fue su carisma. Crecido en el ambiente de Manhattan, y graduado en la Universidad de Brown, pasó una breve etapa como actor y fue nombrado en 1988 "el hombre vivo más sexy del mundo".

A nivel académico, también asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, aprobando el examen de abogacía en su tercer intento.

Después trabajó en Nueva York como asistente del fiscal de distrito, ganando sus seis casos, antes de fundar en 1995 la revista política ´George´, que alcanzó una circulación superior a los 400,000 ejemplares.

Y, mientras John lidiaba con su linaje, Carolyn Jeanne Bessette se abría paso en la industria de la moda. Nacida en White Plains el 7 de enero de 1966, fue elegida por sus compañeros del St. Mary´s High School como "la persona más bella".

Sus comienzos, no obstante, fueron humildes, desde los escalones de la clase media. Mientras se graduaba en la Universidad de Boston en 1988 con un título en educación elemental, tuvo una breve carrera como modelo, aunque no logró el éxito.

Pero cuando entró a trabajar para Calvin Klein, su vida cambió. Carolyn comenzó como vendedora en el Chestnut Hill Mall, pero ascendió hasta ser la directora de publicidad de la tienda insignia en Manhattan y, finalmente, directora de eventos

Para la industria, ella era "El Look". Gracias a ella, atuendos básicos como los vaqueros Levi´s 517 y las camisas blancas pasaron a ser distintivo de elegancia.

En palabras de Tom Ford, "ella elige `looks´ sencillos que no todo el mundo llevaría. Sabe cómo resaltar su belleza a través de la ropa. Eso es un don raro".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/whatsapp-image-2026-02-12-at-55552-pm-1-d1db32ba.jpeg Con nueve episodios y un reparto encabezado por Paul Anthony Kelly en el papel del joven Kennedy y Sarah Pidgeon como Carolyn, la serie promete, según Disney+, desgranar "el desgarrador viaje de una pareja cuyo amor privado se convirtió en una obsesión nacional". (FOTO CEDIDA POR FX)

Un romance en la "pecera de cristal"

La pareja se conoció en 1992, mientras John mantenía una relación con la actriz Daryl Hannah. Sin embargo, no fue hasta 1994 que su noviazgo se hizo oficial. Y así fue como Carolyn se vio inmersa en una vida que algunos describen como una "pecera" ("life in a fishbowl").

Las acampadas de paparazzi frente a su apartamento en Tribeca, obligándola a salir de casa a las siete de la mañana para evitar el acoso, son solo uno de los ejemplos de una vida en la que los periodistas atrapaban cada momento de su relación con John, e incluso los platos que elegían si salían a comer eran material para las columnas de sociedad.

Uno de los momentos más tensos ocurrió el 25 de febrero de 1996 en Central Park, cuando las cámaras captaron a John quitándole el anillo de compromiso a Carolyn durante una discusión.

Así, no es de extrañar que la pareja tratase de escapar del ojo público recurrentemente. Y, de hecho, la suya fue una boda secreta.

Celebrada el 21 de septiembre de 1996 en la remota Isla de Cumberland, Georgia, el lugar escogido fue la Primera Iglesia Bautista Africana, una humilde capilla de madera fundada en 1893 por esclavos liberados.

El edificio no tenía electricidad ni aire acondicionado y la ceremonia se iluminó solo con velas y linternas.

Apenas asistieron 40 invitados, que llegaron en camionetas. Como medida de seguridad, se entregaron a los invitados monedas para asegurar que solo los convocados estuvieran en la isla. El secreto fue tan estricto que el secretario del juzgado subió al avión de la pareja para emitir la licencia de matrimonio en pleno vuelo.

El vestido de Carolyn, diseñado por su amigo Narciso Rodriguez, era un "slip dress" de seda crepé valorado en 40,000 dólares.

El diseñador tuvo que abrirlo y volver a coserlo sobre el cuerpo de la novia minutos antes de entrar porque el escote era demasiado estrecho. Además, la joven usó en su boda un clip de pelo que perteneció a su suegra, Jackie.

El verano de 1999 John luchaba por salvar su revista y su matrimonio, acudiendo ambos a terapia desde marzo de ese año. Pero no pudieron disfrutar de una segunda oportunidad para su amor. Porque la tragedia que había sacudido a su familia años atrás volvió a cernirse sobre el linaje de los Kennedy

El 16 de julio de 1999, John despegó del aeropuerto de Essex County, Nueva Jersey, pilotando su avioneta Piper Saratoga con destino a Martha's Vineyard. A bordo viajaban Carolyn y su hermana, Lauren Bessette. Nunca llegaron a su destino, pues el avión se estrelló, según National Transportation Safety Board por un posible "fallo del piloto".

El 21 de julio, los buzos de la Marina localizaron el fuselaje del avión. Los tres ocupantes permanecían en sus asientos con los cinturones abrochados. Sus restos fueron cremados en el Mayflower Cemetery de Duxbury y sus cenizas esparcidas en el mar desde el USS Briscoe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/whatsapp-image-2026-02-12-at-55552-pm-2-1636fb8c.jpeg Disney+ estrena ´Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette´, una miniserie que revive el romance entre el hijo del presidente Kennedy y la joven promesa de Calvin Klein. (FOTO CEDIDA POR FX)

Legado de amor y leyenda

Pero la fascinación que los Kennedy habían despertado en el mundo entero nunca murió. Y ahora, el próximo 13 de febrero, Disney++ estrenará en exclusiva ´Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette´, una miniserie de FX creada por Connor Hines y producida por Ryan Murphy.

Con nueve episodios y un reparto encabezado por Paul Anthony Kelly en el papel del joven Kennedy y Sarah Pidgeon como Carolyn, la serie promete, según la plataforma, desgranar "el desgarrador viaje de una pareja cuyo amor privado se convirtió en una obsesión nacional".

Además, el elenco incluye a estrellas como Naomi Watts, que interpreta a Jackie Kennedy Onassis; Alessandro Nivola, quien encarna al diseñador Calvin Klein, y Grace Gummer, que da vida a Caroline Kennedy. También participan Leila George como Kelly Klein, Sydney Lemmon como Lauren Bessette y Constance Zimmer en el papel de Ann Marie Messina.

Hace poco más de 65 años nacía John F Kennedy Jr. Hace 60, llegaba al mundo Carolyn Bessette. Y hace casi 27 años, sus vidas y su historia de amor llegaban a su fin de manera abrupta.

Ahora, la miniserie tiene el reto de humanizar a dos figuras que a las que la fama y la tragedia convirtieron en mitos. Tal y como dijo el senador Edward Kennedy en su elegía: "John tenía un legado y aprendió a atesorarlo. Era parte de una leyenda y aprendió a vivir con ella".

A partir del 13 de febrero, víspera del Día de los Enamorados, el público juzgará si el amor fue suficiente para compensar el peso de esa leyenda. Y si la ficción de ´Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette´ está a la altura de la memoria real.

Leer más Cinco series para maratonear este fin de semana lluvioso