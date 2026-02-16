Instituto Cervantes y UNAM lanzan en México el observatorio del español en América Latina

El director de instituto Cervantes, Luis García Montero (i), saluda al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). ( EFE/SÁSHENKA GUTIÉRREZ )

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Cervantes presentaron este lunes el Observatorio del Español para América Latina y el Caribe (Oealc), una iniciativa que busca reducir las desigualdades regionales en el estudio y tratamiento del idioma, así como fortalecer la voz latinoamericana en el análisis del español.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, explicó que la plataforma analizará los cambios que experimenta el español en Latinoamérica, región que concentra más del 90 % de los más de 500 millones de hablantes nativos del mundo.

"Su propósito consiste en analizar, documentar e interpretar las formas de enseñanza y aprendizaje, su presencia en los medios de comunicación, en la producción científica y en la traducción, su evolución en entornos digitales y su interacción con otras expresiones simbólicas", detalló Lomelí Vanegas durante la presentación del Oealc en la capital mexicana.

América Latina y el Caribe, subrayó Lomelí, no solo albergan "una parte sustantiva" de los hispanohablantes, sino que también "definen dinámicas que influyen de manera directa en su porvenir", por lo que el Observatorio surge desde la región para generar conocimiento con proyección mundial.

Lomelí agregó que el español "no responde a esquemas fijos ni a patrimonios inmutables", sino que se transforma con los desplazamientos humanos y las nuevas formas de comunicación.

Por su parte, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, celebró la creación del Observatorio y llamó a "renunciar a cualquier tipo de imperialismo" lingüístico.

Cooperación entre Europa y América

"Los españoles somos el 8 o 9 % de un idioma que tiene más de 500 millones de hablantes nativos. Y, por tanto, cualquier tipo de afán centralista es ridículo", expuso, al tiempo que destacó la colaboración con la UNAM, en México, un país que concentra cerca del 20 % de los hablantes nativos de español en el mundo.

Además, resaltó la importancia de fortalecer la cooperación entre Europa y América Latina en un momento global en el que "se está olvidando el sentido de la libertad, como el respeto a la diversidad, para imponer la ley del más fuerte", mientras se destruyen "la igualdad" y "el multilateralismo, para imponer identidades cerradas".

En tanto, el director académico del Oealc, Fernando Rodríguez Guerra, sostuvo que Latinoamérica constituye "el núcleo demográfico y dinámico del español" y no una "periferia lingüística".

Esta magnitud, señaló, implica una responsabilidad académica y política del conocimiento, en una región donde la producción sobre el idioma ha sido "abundante, pero dispersa" y donde ha faltado una observación integrada y continua.

En una primera etapa, adelantó Rodríguez, el Observatorio priorizará la enseñanza del español a extranjeros y a comunidades indígenas.

Finalmente, Anel Pérez Martínez, directora del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), afirmó que el español "nos une, pero también ha sido expresión de desigualdad", y planteó la necesidad de observar cómo se habla en contextos fronterizos y sociales diversos.

Por ejemplo, citó palabras como "desaparecido" o "feminicidio" como términos cuyo uso refleja realidades específicas de la región.

El Observatorio tendrá su sede en el CEPE y se articulará con el Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes, que cuenta con redes de colaboración en más de 100 ciudades en 50 países.