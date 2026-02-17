“Sin pedir permiso” de Tania Báez agota funciones y suma nueva fecha antes de su estreno

A 42 días de su estreno, "Sin pedir permiso", la propuesta escrita, producida y protagonizada por Tania Báez, bajo la dirección de Waddys Jáquez, agotó sus primeras cuatro funciones en Escenario 360 y abrió una quinta fecha ante la alta demanda del público.

Las presentaciones programadas para los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de marzo se vendieron por completo semanas antes de subir a escena. Posteriormente, la función adicional anunciada para el sábado 28 de marzo a las 9:00 de la noche también alcanzó sold out en tiempo récord, lo que motivó a la producción a habilitar una nueva presentación ese mismo día a las 6:00 de la tarde, precisa una nota de prensa.

Un encuentro de cinco generaciones

La obra reúne en escena a cinco actrices que representan distintas etapas de la vida femenina: Carla Hernández (Valentina, 20 años), Rosmery Herrand (Camila, 35), Pamela Sued (Laura, 45), Tania Báez (Lorena, 57) y Milagros Germán (Patricia, 64).

Más allá de las edades, el montaje integra trayectorias artísticas diversas. Pamela Sued cuenta con más de 25 años en la televisión; Milagros Germán y Tania Báez superan las cuatro décadas de carrera; Rosmery Herrand representa una figura fresca dentro del medio; y Carla Hernández encarna a la nueva generación.

Este cruce intergeneracional no solo aporta riqueza escénica, sino que sostiene el eje temático de la obra: las emociones, los miedos, los sueños y los deseos atraviesan a las mujeres sin importar la edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/whatsapp-image-2026-02-17-at-70757-pm-274aa61e.jpeg Pamela Sued,Milagros Germán,Tania Báez,Rosmery Herrand yCarla Hernández. (FUENTE EXTERNA)

Cinco monólogos, múltiples realidades

"Sin pedir permiso" se construye a partir de cinco monólogos que combinan intensidad, honestidad y humor. La puesta en escena aborda temas como la maternidad bajo presión, el divorcio, la independencia financiera, la violencia emocional, el edadismo, el deseo, la reinvención personal y la dignidad emocional.

Aunque parte de la experiencia femenina, la propuesta también interpela al público masculino, invitándolo a observar con mayor sensibilidad realidades que con frecuencia han permanecido silenciadas en el ámbito familiar y social.

Un reencuentro

Para Tania Báez, el proyecto también marca un reencuentro profesional con Waddys Jáquez. En 2012, junto a Milagros Germán, fue productora del montaje Glamour, Sexo, Divas y Otras Mentiras, dirigido por Jáquez. Volver a coincidir con el director —a quien define como innovador y comprometido con la excelencia artística— ha sido, según ha expresado, una experiencia gratificante.

La creadora explicó que la obra surge del deseo de abrir conversaciones necesarias que durante años se han normalizado en silencio dentro de las familias, las parejas y los círculos de amigas.

“Más que una obra, es un espejo colectivo. Queremos que el público se vea, se identifique y se atreva a hablar lo que antes se obviaba”, expresó Báez durante la rueda de prensa.

Con cinco funciones agotadas antes del estreno, la producción no descarta abrir nuevas fechas ante la creciente demanda. Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional y Jumbo.

