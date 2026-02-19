×
Cultura

El rey Carlos III rompe el silencio por la detención de su hermano

Andrés Mountbatten-Windsor en fue apresado en Norfolk tras ser desalojado de su residencia en Royal Lodge

    El rey Carlos III rompe el silencio por la detención de su hermano
    El rey Carlos III expresó su "profunda preocupación" por la detención de su hermano Andrés y afirmó que la ley debe seguir su curso. (EFE)

    El rey británico Carlos III expresó este jueves su "profunda preocupación" por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor bajo la sospecha de mala conducta en cargo público pero recalcó que "la ley debe seguir su curso".

    En un comunicado divulgado hoy, el jefe del Estado británico, de 77 años, subraya que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes".

    "En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", puntualizó el rey.

    Mientras este proceso continúa, el monarca admitió que no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre este asunto.

    "Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", señaló el rey, que firmó la nota como Carlos R.

    Detalles de la detención

    En virtud de una orden de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, el expríncipe, que hoy cumple 66 años, fue detenido en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vivía tras ser desalojado hace unas semanas de la mansión de Royal Lodge, a las afueras de Londres, por la que apenas pagaba renta.

    Según la Policía, el detenido permanece retenido en una comisaría, sin precisar el lugar exacto.

    Contexto del escándalo

    El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se profundizó después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó al pederasta convicto Jeffrey Epstein documentos sensibles del Gobierno británico.

    Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

