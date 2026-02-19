La primera adaptación teatral de "Game of Thrones" se estrenará en Reino Unido este verano

La primera adaptación teatral de la saga fantástica Game of Thrones se estrenará este verano. ( FUENTE EXTERNA )

La primera adaptación teatral de la saga fantástica Game of Thrones se estrenará mundialmente en el Reino Unido en el verano de 2026, según anunció la Royal Shakespeare Company (RSC) en un comunicado.

La obra, titulada Game of Thrones: The Mad King, basada en las novelas del estadounidense George R.R. Martin, adaptada por Duncan Macmillan y dirigida por Dominic Cooke, se inaugurará en el Royal Shakespeare Theatre de Stratford-upon-Avon, la ciudad natal del dramaturgo inglés William Shakespeare durante la temporada estival.

Esta adaptación teatral será una precuela ambientada más de una década antes de los acontecimientos de las novelas de Game of Thrones, donde todas las grandes casas (Targaryen, Stark, Baratheon y Martell) se reunirán tras el invierno para un torneo de justas destinado a ser el más grande de la época.

El creador de la saga, George R.R. Martin, que ejerce de productor ejecutivo de la obra teatral, aseguró en la nota que al escribir Game of Thrones, jamás pensó que sería algo más que un libro y dijo acoger con gran emoción que este universo se adapte ahora al teatro, tras su exitoso paso por televisión.

"Que mi obra ahora sea adaptada al teatro es algo que no esperaba, pero que acogí con gran entusiasmo y emoción. El teatro ofrece algo único. Un lugar para que mi imaginación y la del público se encuentren y, con suerte, creen algo mágico", comentó Martin.

De acuerdo con la RSC, la narrativa del escritor estadounidense es muy "shakesperiana" en su escala y sus temas, como la lucha dinástica, la ambición, la locura o el amor desventurado, por lo que sentían que albergando el estreno en Stratford-upon-Avon la obra estaría en su "hogar natural".

Si bien todavía no se han precisado las fechas exactas del estreno de la obra, más allá de que será durante el verano de 2026, la RSC ha anunciado que la reserva de entradas estará disponible para el público general a partir de abril.

