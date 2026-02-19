El príncipe Andrés, hermano del rey Charles III, fue liberado este jueves tras ser interrogado por la Policía británica en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra.

El duque de York permaneció cerca de diez horas en una estación policial bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, en el marco de una investigación relacionada con presuntas filtraciones de información sensible al financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

Las autoridades confirmaron que un hombre de 65 años fue detenido para fines de interrogatorio y posteriormente puesto en libertad mientras continúan las indagatorias. No se han presentado cargos formales hasta el momento.

Antecedentes del escándalo

El nombre del príncipe Andrés ha estado vinculado durante años al caso Epstein. En 2019, una entrevista concedida a la BBC generó fuertes cuestionamientos públicos y derivó en su retiro de funciones oficiales dentro de la familia real británica.

El escándalo provocó que el duque perdiera sus títulos militares honoríficos y patronazgos reales. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo en los actos públicos.

En 2022 , el príncipe alcanzó un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos en una demanda civil presentada por Virginia Giuffre . Aunque negó las acusaciones en su contra, el caso afectó su imagen pública.

Las nuevas diligencias reavivan la controversia en torno al hermano del monarca británico.

