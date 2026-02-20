Camila Cabello pide a sus seguidores ayudar a los cubanos porque "muchos mueren de hambre"

La cantante y compositora cubano estadounidense Camila Cabello pidió este viernes a sus seguidores apoyar la labor de los servicios sociales de la Iglesia católica en Cuba, justo cuando la isla atraviesa una crisis humanitaria.

Acciones de Camila Cabello para apoyar a Cuba

"Mucha gente se muere de hambre, busca comida en los basureros, y la única manera de sobrevivir es que sus familiares les envíen cajas de medicamentos, porque ni siquiera los hospitales tienen medicamentos", escribió Cabello en un mensaje de X en el que pide apoyo para los habitantes de la Isla.

La cantante de ´I Have Questions´ ha pedido al público que ayude a los cubanos que se encuentran "en medio de una profunda crisis humanitaria", a través de la organización Cáritas Cuba, una organización que pertenece a la Iglesia católica. "Cualquier donación marca la diferencia", agregó.

En su pedido, la cantante compartió unas fotos de cuando ella estudiaba en La Habana, que le había enviado su abuela, según explicó en las redes sociales.

Críticas y preocupaciones expresadas por la artista

La artista de 28 años aprovechó su mensaje para criticar la encarcelación de las personas que protestan: "Han pasado 67 años de una dictadura fallida y un régimen opresivo. El pueblo cubano sufre en una cámara de resonancia donde nadie puede escucharlo, porque hablar es arriesgar la vida", subrayó.

Cabello explicó que aún tiene familiares en la isla con quienes habla y envía medicamentos, comida y ropa.

La cantante y compositora, conocida por su carrera en solitario y su paso por Fifth Harmony, expresó que sentía "la responsabilidad personal" de hablar sobre lo que sucede en Cuba.

La cubanoestadounidense también señaló su rechazo contra las redadas migratorias en EE. UU., a las que describió como "desgarradoras experiencias".