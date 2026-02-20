Desde Sam Levinson a Ashton Kutcher: Hollywood homenajea al fallecido actor Eric Dane

Actores y directores de Hollywood han homenajeado en las últimas horas al fallecido actor Eric Dane, popular por protagonizar series como 'Grey's Anatomy' o 'Euphoria' y que falleció a los 53 años a causa de la ELA ( FUENTE EXTERNA )

Actores y directores de Hollywood han homenajeado en las últimas horas al fallecido actor Eric Dane, popular por protagonizar series como 'Grey's Anatomy' o 'Euphoria' y que falleció a los 53 años a causa de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

Mensajes de apoyo

"La liga de fútbol 'fantasy' de Franklin Strip echará de menos al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verá desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA", escribió en redes sociales el actor Ashton Kutcher, al mencionar la liga privada de fútbol conformada por celebridades del mundo del cine en la que ambos participaban.

"Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición", dijo por su parte Sam Levinson, el creador de 'Euphoria', en un comunicado que difundió The Hollywood Reporter (THR).

Las cuentas oficiales en Instagram de esta serie, que estrenará en breve su tercera temporada, y de HBO Max, su distribuidor, también se hicieron eco del fallecimiento del artista.

"Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de Eric Dane. Tenía un talento increíble y HBO tuvo la suerte de haber trabajado con él en tres temporadas de 'Euphoria'. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos durante este momento difícil", se lee en el mensaje emitido por la popular serie, que también reproduce HBO Max.

Los papeles más destacados de Dane, que falleció este jueves a causa del ELA, fueron como el cirujano plástico Mark Sloan, alias 'McSteamy' (Doctor Caliente), en 'Grey's Anatomy', el padre bisexual de Jacob Elordi en 'Euphoria' y el oficial al mando Tom Chandler en 'The Last Ship' ('El Último Barco').

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", informaron sus representantes en un comunicado difundido por THR.

"Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación del ELA, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha -argumenta-. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido", añadieron.

Condolencias del elenco de 'Grey's Anatomy'

Compañeros de 'Grey's Anatomy' como James Pickens Jr. (Dr Richard Webber) y la actriz Sarah Drew (Dra. April Kepner) compartieron sus condolencias en Instagram, mientras que el actor Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) difundió un vídeo del Dane hablando sobre su enfermedad.

ABC y 20th Television publicaron un comunicado lamentando su muerte: "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en 'Grey's Anatomy' dejaron una huella imborrable en el público de todo el mundo, y su valentía y aplomo durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos".

La actriz Alyssa Milano, que trabajó junto a Dane en 'Charmed' ('Embrujadas'), compartió en Instagram un homenaje al actor: "No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda tu perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo. Le encantaba pillar a la gente desprevenida".

Michael Grassi creador de 'Brilliant Minds', la serie en que el actor hizo uno de sus últimos papeles, en el que encarnaba a un bombero con ELA, dijo que trabajar con Dane fue "el mayor honor de mi carrera".

"Eric fue un ícono de la televisión que iluminó nuestras pantallas durante décadas. No solo tenía un talento tremendo, sino que también era generoso, amable y valiente".