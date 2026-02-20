Netflix emite la última entrevista a Eric Dane: "El presente es todo, aprecien el momento"

El actor Eric Dane falleció a los 53 años por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). ( FUENTE EXTERNA )

Netflix lanzó este viernes la última entrevista que concedió el actor estadounidense Eric Dane, fallecido este jueves a los 53 años por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en la que se dirige a sus hijas, les aconseja y les pide "que aprecien el presente".

"El presente es todo, aprecia el momento", dice a cámara Dane, quien saltó a la fama por su personaje del doctor Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy (Anatomía de Grey).

La entrevista forma parte de la serie documental de Netflix Famous Last Words (Últimas palabras célebres) que el artista, que también obtuvo el reconocimiento del público por la serie Euphoria, aceptó grabar ya que solo se emitiría después de su muerte.

En esa conversación, según informa la plataforma en su cuenta de X, el actor habló abiertamente de su lucha contra la ELA, de sus problemas con la adicción y de su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado desde 2004 hasta 2018 y con quien tuvo a sus dos hijas, Billie y Georgia.

"Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca", asegura Dane.

La entrevista fue grabada en noviembre de 2025 y en ella se ve al actor con dificultades de movilidad y también en el habla.

El intérprete se sincera ante la cámara y se describe como "solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre", y reconoce que era un hombre feliz.

Mensaje a sus hijas

A sus hijas les dirige las últimas palabras de la entrevista: "Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté, tropecé a veces, pero lo intenté. En general lo pasamos genial, ¿no?".

Les aconseja que vivan "ahora, justo ahora". "Durante años he estado perdido en mi cabeza durante largos períodos de tiempo, revolcándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Así que tienen que vivir el ahora. El presente es todo. Aprecien cada momento".

También les pide que se enamoren, "no necesariamente de una persona, aunque lo recomiendo. Pero enamoraos de algo. Encuentren su pasión, su alegría. Encuentren aquello que las motive a levantarse cada mañana".

Y explica que su amor por su profesión le ayudó a superar "los días más oscuros": "Todavía quiero ponerme frente a una cámara", reconocía.

La última recomendación que les hace es que elijan "sabiamente" a sus amigos, de los que él se siente agradecido, tanto como de su familia.

"Todos y cada uno de ellos han dado un paso al frente. Ya no puedo hacer las cosas que solía hacer. No puedo conducir, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Pero he aprendido a aceptar alternativas", confesaba.

"Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo lentamente, pero nunca me arrebatará el espíritu", explicaba sobre la ELA, contra la que luchó durante un año desde que le fue diagnosticada.

"Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras", acabó Dane la entrevista.