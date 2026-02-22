Política, realeza y talento iberoamericano toman la alfombra roja de los premios Bafta

El séptimo arte británico celebró su alfombra roja con la aparición solemne de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, además de estrellas como Leonardo DiCaprio o Bryan Cranston y gran presencia del talento iberoamericano.

En esta edición la cinta española 'Sirat', del franco-español Óliver Laxe, optaba a una de las máscaras doradas.

El Royal Albert Hall de Londres festejó el cine un año más con los BAFTA, y ya son 79 ediciones, con una glamurosa participación de estrellas de Hollywood, como Emma Stone, Jacob Elordi o Timothée Chalamet, quienes además de disputarse la máscara dorada se llevaron todos los focos y flashes, con permiso de los príncipes.

La máxima expectación recayó en el regreso de Guillermo y Catalina de Gales a los BAFTA, después de varios años de ausencia y en un momento en el que la monarquía atraviesa horas bajas tras el arresto y posterior liberación del expríncipe Andrés esta semana por sus lazos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/dd7e7b6c3c220a9d64eee0081949c1df2e0afa7fw-c429bbfd.jpg ActrizOlivia Cooke. (EFE)

De vuelta al cine, ´Una batalla tras otra´ ('One battle after another'), de Paul Thomas Anderson y ´Los Pecadores' ('Sinners'), de Ryan Coogler, lideraban las nominaciones de esta edición con catorce y trece respectivamente.

"La excelencia es el mantra en los BAFTA y hay muchas películas realmente excelentes este año" declaraba a EFE la presidenta de la Academia Británica de Cine y Televisión, Sara Putt, en su última edición al frente de los premios.

Entre los títulos británicos, 'Hamnet', sobre la vida familiar de William Shakespeare y el origen de su obra 'Hamlet', acumulaba 11 nominaciones, y su escritora, la norirlandesa Maggie O´Farrell acudió con un vestido de gala rojo para la ocasión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/752692ea5962b38b71739a0c5cb4dee61a8d6b7ew-abc992b9.jpg Lauren Evans gana un premio por el casting'I Swear' (EFE)

"Shakespeare es adorado universalmente y venir con una historia que poca gente sabía y ese aspecto de su vida es algo que no está dentro de lo previsible. Hay muchos ojos en su carrera, pero pocos sobre su familia.", valoró O´Farrell a EFE.

Fuera de las fronteras

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/0b7baa6d81083c95cd8fc14770aa77121ff7be88w-61d99d4f.jpg ActorRege-Jean Page. (EFE)

En la selección de este año, la cinta ´Sirat´ de Óliver Laxe, peleaba en representación de España por ser la mejor película en lengua no inglesa, junto con la noruega ´Sentimental value' ('Valor sentimental'), la brasileña ´O agente secreto´ ('El agente secreto'); la iraní 'It was just an accident' ('Un simple accidente') y la tunecina ´The voice of Hind Rajab´ ('La voz de Hind´).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/a8c2810d0a844d392c956582a137513676b22d2bw-70b77182.jpg Kate Hawley (EFE)

"Nunca había pensado hacer una peli como 'Sirat' y que me permitiera ir alrededor de todo el mundo y estar aquí" declaró Laxe a EFE, en su vuelta a la ciudad dónde filmó su primer cortometraje hace veinticinco años.

"Independientemente de los premios, importa la conexión con el público afirmó y está siendo bonito." declaró el cineasta español.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/700d47fd810ce4c0b4009ca1102d4d2f1dc804f2w-55b0a137.jpg Wunmi Mosaku, ganadora por'Sinners'. (EFE)

Más que una premiación de películas

Preguntado por la posibilidad de trabajar junto con uno de los actores del momento, el australiano de raíces vascas Jacob Elordi, nominado a mejor actor de reparto por 'Frankenstein' dejó una respuesta afirmativa y deshizo en elogios hacia él.

"Sí, ¿por qué no? (...) es alguien muy comprometido con el cine. Creo que tiene muchísimo potencial. Forma parte de este tipo de actores que le gusta morir haciendo una peli. Que lo dan todo haciendo la película. Podríamos hacer algo lindo.", concluyó Laxe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/42c6cf1e21aa19a3e1ff895b042f53e5aaefef68w-d8a2e356.jpg Andy Jurgensen por'One Battle After Another'. (EFE)

Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha, directora y productor de otra de las competidoras de categoría de 'Sirat', ´La voz de Hind´, la cinta que expone la situación en Gaza a través de los audios reales de una niña de cinco años asesinada por el ejército israelí, también valoraron de forma positiva su presencia en los Oscars británicos.

"Los Bafta han escuchado su voz, no han echado la vista a otro lado y es muy importante, creo que cuando hice la película quería hacer que su voz fuera escuchada y este es un gran lugar para ello.", dijo la cineasta tunecina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/f193d5c13ca30952fbc48cc9fcdbc31f262c5225w-a9ecde56.jpg La directora creativa Clare Binns posa en la sala de prensa después de ganar el premio a la Contribución Británica Destacada al Cine con Emily Watson y Stellan Skarsgard. (EFE)

"La idea es pedir acción real, porque tengo el sentimiento de que las palabras no son suficientes. La situación va cada vez peor, y a través de esta película... llamamos a una acción real.", agregó Cheikhrouha.

Los BAFTA no solo premian películas, sino también documentales y la creación brasileña de Petra Costa y Alessandra Orofino, 'Apocalipse nos Trópicos´ (´Apocalipsis en los Trópicos´), obtuvo asimismo una nominación por su cinta, en la que estudia la influencia del movimiento evangélico en la victoria electoral de Jair Bolsonaro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/a56cfcff192247dd4fba2fe801a4a41198052ae7w-fbe51bfb.jpg Jared Bushy Yvett Merino, ganadores por'Zootropolis 2'. (EFE)

"Es un honor estar aquí (...) en un momento en el que la amenaza del planeta es el avance de la extrema derecha y la película intenta comprender ese fenómeno, espero que podamos abrir los ojos para combatir eso", afirmó Costa. EFE