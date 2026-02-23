La BBC se disculpa por un incidente racista ocurrido durante los premios BAFTA

El insulto racial se gritó mientras Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaban un premio. ( FUENTE EXTERNA )

La cadena británica BBC ha pedido disculpas este lunes por la gestión de un incidente ocurrido durante la retransmisión de los premios BAFTA, en la que un activista con síndrome de Tourette pronunció la palabra "nigger" (forma despectiva de "negro").

La emisora pública lamentó que algunos espectadores escuchasen este domingo un "lenguaje fuerte y ofensivo" en la gala de los galardones más importantes del cine británico y que no se hubiese editado antes de la emisión, que se hizo en un diferido de dos horas.

La BBC también se disculpó por el hecho de que el evento, con el momento en cuestión incluido, estuvo disponible hasta esta mañana en el reproductor digital de la web de la cadena.

El incidente tuvo como protagonista al activista John Davidson, cuya vida con el sídrome de Tourette ha inspirado la película 'Incontrolable' ('I Swear') , que fue reconocida con el premio de mejor casting y el de mejor actor para el inglés de ascendencia vasca Robert Aramayo.

Durante la retransmisión, se le escuchó gritar en varias ocasiones (también el adjetivo "nigger") en el momento que los actores de raza negra Delroy Lindo y Michael B Jordan daban a conocer el primer galardón de la noche.

"Esto ocurrió como consecuencia de tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencionado", subrayó la BBC, en referencia a las explicaciones ofrecidas por el presentador de la gala, Alan Cumming.

Este recordó sobre la marcha que ese trastorno neurológico "es una discapacidad" y que la persona que lo padece no tiene control sobre su lenguaje: "Pedimos disculpas si esta noche se han sentido ofendidos".

Reacciones

Las explicaciones y disculpas de la BBC no han satisfecho a algunos, pues señalan que la cadena sí suprimió los comentarios del director Akinola Davies Jr. sobre la guerra en Gaza o una broma del propio Cumming supuestamente dirigida al presidente estadounidense, Donald Trump.

