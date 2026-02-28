El cine español denuncia "el preocupante desprecio de los derechos humanos" en el mundo

El 40º aniversario de los premios Goya cuentan con la partcipación como maestros de ceremonias de Luis Tosar y Rigobeta Bandini. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Academia de Cine español, Fernando Méndez-Leite, denunció este sábado en la ceremonia de los Premios Goya, el "preocupante desprecio de los derechos humanos" en el mundo en general y destacó varios de los momentos en los que esos derechos son vulnerados.

Entre esas situaciones quiso "llamar la atención sobre la brutal persecución de migrantes y disidentes en los Estados Unidos, la represión, encarcelamiento y ejecución de mujeres en Irán, Afganistán y otros lugares, y los continuos bombardeos sobre la población de Ucrania".

Y esos entre otros "muchos desmanes en distintos puntos de nuestro degradado mundo. Sé que nosotros no vamos a arreglar el mundo, pero las noticias de hoy mismo no invitan a mirar hacia otro lado", agregó.

Condena al genocidio de Gaza y contexto internacional

La gala de la 40 edición de los premios Goya comenzó con una condena al "genocidio de Gaza", ya que la Academia "siempre" ha rechazado la violencia, dijeron sus presentadores, Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

"La violencia que esta industria siempre ha condenado, la guerra de Irak, la de Ucrania, el genocidio de Gaza", donde "hoy es un día especialmente triste porque Israel ha echado a Médicos sin Fronteras de la frontera y está dejando a millones de personas sin hospitalizar", subrayaron.

"Siguen haciendo la guerra por ahí", dijo también Tosar, en posible referencia al ataque a Irán este sábado por parte de Estados Unidos e Israel, que no fue directamente mencionado.