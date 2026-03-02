Luis Miguel del Amargue y Bulin 47 cierran con éxito el Carnaval Vegano 2026

Luis Miguel del Amargue y Bulín 47 durante su presentación en la tarima principal del Carnaval Vegano 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El repertorio de bachatas románticas de Luis Miguel del Amargue y la música urbana de Bulin 47, cerraron por todo lo alto el Carnaval Vegano 2026 ante una multitud que llenó todos los rincones de la avenida Pedro A. Rivera de la ciudad olímpica y carnavalesca.

Cronología y actividades del Carnaval Vegano 2026

El viernes 27 de febrero, además de celebrar el Día de la Independencia Nacional, las calles de La Vega se llenaron de colorido y música desde tempranas horas de la tarde, y en la noche el gran público se trasladó a la gran tarima para disfrutar de las atracciones artísticas.

Las salidas de los diablos cojuelos y sus personajes se produjeron los domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero, y el espectacular cierre el pasado viernes 27 de febrero.

Cobertura televisiva y producción del evento

El Carnaval Vegano 2026 llegó a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país.

La producción general del evento cultural y folklórico está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano .

del evento cultural y está a cargo de y . Las transmisiones y los conciertos del carnaval cuentan con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.