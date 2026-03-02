"Rebeladas": el documental que reivindica a las mexicanas pioneras en el cine feminista

Las directoras de la película 'Rebeladas', Andrea Gautier (i) y Tabatta Salinas (d) hablan durante una rueda de prensa este lunes, en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México (México). ( EFE/ JOSÉ MÉNDEZ )

Las cineastas Andrea Gautier y Tabatta Salinas presentaron este lunes el documental 'Rebeladas', un homenaje al colectivo denominado Cine Mujer, un grupo de mexicanas que fueron pioneras en crear películas feministas que denunciaban la discriminación de la mujer a finales de la década de 1970.

La película, que se estrenará el próximo 5 de marzo, cuenta con testimonios de distintas integrantes del colectivo para recordar su historia y reivindicar su papel en el movimiento feminista mexicano.

"Es muy importante contar, revelar y desvelar esta historia muy desconocida lamentablemente todavía, incluso aquí en México (...) Teníamos muy claro que había que contar la historia, pero también teníamos desde el primer momento una intención clara de que las películas tenían que dialogar con el hoy", dijo Gautier en una rueda de prensa posterior a la proyección del largometraje.

Según explicaron las directoras, en 2005 empezaron a madurar este proyecto, en el que querían reconocer el trabajo "de las que estuvieron antes que nosotras".

"El trabajo de las mujeres en la ciencia, en el deporte y en este caso en el cine, siempre se ha hecho a un lado, ha sido invisibilizado. Y bueno, pues nosotras, como cineastas, como colegas, quisimos pues eso, rescatar esta historia", señaló Tabatta Salinas.

El Colectivo Cine Mujer fue un grupo pionero que creaba películas con el objetivo de dar voz a las mujeres de distintos ámbitos para reflejar su visión, sus luchas y preocupaciones.

De ese grupo salieron cineastas reconocidas como Rosa Martha Fernández, Guadalupe Sánchez Sosa o María del Carmen de Lara, algunas de las cuales participaron en el documental 'Rebeladas' para recordar su papel en la lucha feminista en el cine.

Lucha feminista en el cine

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/583fea3cecac043bbc9253369a6d3a1fafeabee2w-71cc37e6.jpg La directora de la película 'Rebeladas', Andrea Gautier, habla durante una rueda de prensa este lunes, en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México (México). Las cineastas Andrea Gautier y Tabatta Salinas presentaron el documental 'Rebeladas', un homenaje al colectivo denominado Cine Mujer, un grupo de mexicanas que fueron pioneras en crear películas feministas que denunciaban la discriminación de la mujer a finales de la década de 1970. (EFE/ JOSÉ MÉNDEZ)

Las directoras de la película recordaron que fue un proceso "muy largo" de más de veinte años, ya que las protagonistas estaban "desperdigadas" y algunas "hacían mucho que no se veían", al tiempo que agradecieron que fueron "muy generosas" con ellas.

"Entre ellas mismas hubo un interés por reconectarse. Y en ese sentido nos lo pusieron fácil porque llegamos un poco a juntarlas y ellas estaban deseando encontrarse de nuevo", declaró Gautier.

Además de repasar las películas que hicieron, el documental lleva al presente algunas de las temáticas que trataron y que siguen teniendo vigencia, como la violencia machista, las desapariciones, la discriminación o la prostitución femenina en ámbitos de pobreza y marginalidad.

"Ellas no solamente nos inspiraron como cineastas, sino también como feministas y como mujeres. Digamos que nos enseñaron, son nuestras maestras y nos abrieron camino a las siguientes generaciones", sentenció Salinas.

La lacra de la violencia contra las mujeres sigue estando vigente en México, donde alrededor de 10 mujeres son asesinadas al día y un 25 % de estos crímenes se investigan como feminicidios, es decir, por razones de género.