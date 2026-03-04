El Louvre recauda 1.6 millones de euros en la segunda edición de su gran cena de gala

David y Victoria Beckham posaron junto a Laurence des Cars, directora del Louvre, y Rachida Dati, ministra de Cultura de Francia. ( FUENTE EXTERNA )

El museo del Louvre recaudó 1.6 millones de euros en la segunda edición de la Gran Cena del Louvre, una gala celebrada anoche en la sede de la emblemática institución parisina que atrajo a estrellas como las actrices Anya Taylor-Joy, Catherine Deneuve o Ester Expósito y cantantes como Aya Nakamura.

En total, esta cita que sigue el ejemplo de eventos como la Gala del Met de Nueva York, contó con unos 300 invitados, entre los que también figuraron los intérpretes Tahar Rahim y Diane Kruger, así como el actor Dylan Sprouse y su esposa, la modelo Barbara Palvin.

La cena se celebró, según precisó este miércoles el Louvre en un comunicado, en la galería Daru, a los pies de la Victoria de Samotracia, y el eje temático de la velada fue 'El Louvre, la noche'.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/deportista-cd5df00b.jpg Naomi Campbell. (FUENTE EXTERNA)

Los fondos recaudados, que superaron en 0.2 millones de euros la cantidad recaudada el año pasado en la primera edición, serán destinados a la salvaguarda del patrimonio del Louvre, en un momento de profunda crisis para el que es el museo más visitado del mundo, con unos 9 millones de visitantes anuales.

Los problemas de vetustez y de inadecuación de las instalaciones ya eran públicos desde comienzos del 2025 -cuando se anunció un gran plan de reformas de cara a 2030, con una sala separada para La Gioconda y una nueva entrada para los visitantes-, pero en octubre pasado se hicieron patentes también gravísimos fallos de seguridad a raíz del robo en la Galería de Apolo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/doechi-37b3c8bc.jpg La rapera Doechii. (FUENTE EXTERNA)

Tras ese incidente, en el que se sustrajeron joyas de un valor patrimonial incalculable, el Louvre encadenó una serie de complicaciones que mancharon aún más su imagen, como inundaciones, el cierre de una galería y de varias oficinas por la fragilidad de las vigas del edificio y una huelga por el descontento de los trabajadores que obligó a no abrir durante varias jornadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/gigi-1cd612b1.jpg La modelo Gigi Hadid. (FUENTE EXTERNA)

La semana pasada dimitió como presidenta del museo Laurence des Cars, quien llevaba al frente de la institución desde 2021, y el Gobierno francés anunció que el encargado de reemplazarla será Christophe Leribault, hasta entonces responsable del Palacio de Versalles.

Más

El Louvre tiene la intención de mantener cada año estas cenas de gala para recaudar fondos, y de seguir organizándolas, además, en coincidencia con el primer día de la Semana de la Moda, aprovechando que el evento reúne en París a un gran número de diseñadores, talentos y personalidades.

De hecho, la Gran Cena forma parte del calendario de la Federación de la Alta Costura y la Moda y para esta ocasión, al igual que en la primera edición, Anne-Sophie Pic, la chef con más estrellas Michelin del mundo, se encargó del menú.

Te puede interesar Dimite la presidenta del Louvre cuatro meses después del robo de joyas