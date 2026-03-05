António Lobo Antunes, figura emblemática de la literatura, muere en Lisboa

El escritor portugués António Lobo Antunes en 2019. Considerado una de las figuras más importantes de la literatura en lengua portuguesa, falleció a los 83 años. ( EFE )

El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves a los 83 años de edad, informó a EFE un portavoz de la editorial Leya, que ha publicado varios de sus libros.

Lobo Antunes era uno de los escritores más reconocidos de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia, con más de tres decenas de novelas editadas.

Nacido en Lisboa en 1942, en el seno de una familia de la burguesía portuguesa, estudió Medicina y se especializó en Psiquiatría.

Como médico militar estuvo en Angola durante la guerra colonia, lo que marcó de manera decisiva su obra.

Debut en la literatura

En 1979 hizo su debut literario en Portugal con 'Memória de Elefante' ('Memoria de Elefante') y, poco después en el mismo año, lanzó 'Os Cus de Judas' ('En el culo del mundo'), que lo consagró como una de las voces más poderosas de la ficción portuguesa.



A lo largo de su trayectoria profesional siempre sonó como eterno candidato al Premio Nobel de Literatura.



Temas recurrentes en sus obras son la soledad, la muerte, el amor, la locura y la guerra colonial.



El semanario 'Expresso' recordaba este jueves varias entrevistas que le hizo a Lobo Antunes, donde el escritor explicó que nunca planeaba cómo escribir sus novelas.



"Las imágenes me llegan sin saber muy bien cómo ni de dónde", dijo a 'Expresso' en una de esas entrevistas, en la que afirmó que la memoria era el motor de su escritura.



Su obra fue traducida y editada en muchos países, como España, Francia, Italia, el Reino Unido, EE.UU., Canadá y Brasil.

De sus obras

En su vasta bibliografía hay novelas como 'Ontem não te vi em Babilónia' (Ayer no te vi en Babilonia); 'O meu nome é Legião' (Mi nombre es legión); 'O arquipélago da insónia' (El archipiélago del insomnio).

' Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar?' (¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar?); ' Sôbolos rios que vão (Sobre los ríos que van).

También escribió 'Comissão das lágrimas" ('Comisión de las lágrimas'), o ' O tamanho do mundo ' (El tamaño del mundo).

Trayectoria

António Lobo Antunes estudió Medicina en Lisboa y trabajó de psiquiatra antes de ser llamado a filas, en 1970 , para servir al ejército portugués como médico militar en la Guerra de Angola .

en y trabajó de antes de ser llamado a filas, en , para servir al ejército portugués como en la Guerra de . Allí conoció a Ernesto Melo Antunes , uno de los cabecillas de la posterior Revolución de los Claveles , en la que Lobo Antunes tomó parte.

, uno de los cabecillas de la posterior , en la que tomó parte. Marcado profundamente por la experiencia de la guerra, cuando regresó a Lisboa abandonó la psiquiatría y se sumergió en su obra literaria , que pronto brilló por su originalidad y se convirtió en una de las más sólidas e importantes de la literatura portuguesa contemporánea.

la guerra, cuando regresó a abandonó la psiquiatría y se sumergió en su , que pronto brilló por su originalidad y en una de las más sólidas e importantes de la contemporánea. Merecedor de múltiples galardones, su extensa producción ha sido traducida a más de veinte idiomas, y era un firme candidato al Premio Nobel de Literatura.