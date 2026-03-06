"Melania" llega a Amazon Prime tras recaudar 16 millones de dólares en cines

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, protagonista del documental homónimo dirigido por Brett Ratner que llega a Amazon Prime el próximo 9 de marzo. ( EFE )

El documental de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que muestra entre bambalinas los días previos a la segunda investidura de su esposo, el presidente Donald Trump, se estrenará el próximo lunes 9 de marzo en la plataforma Amazon Prime, tras su paso por las salas de cine.

Impacto comercial y recepción del documental

La película, titulada *Melania*, debutó el pasado 30 de enero en cines, recaudando 7 millones de dólares en su primer fin de semana, superando las expectativas y convirtiéndose en el mejor estreno para un documental en la última década.

Desde entonces, el interés por la cinta fue decayendo, hasta concluir su recorrido por los cines con una recaudación total de 16,4 millones de dólares, según The Hollywood Reporter.

Adquisición y estrategia de Amazon MGM Studios

" Melania " narra los 20 días previos a la segunda posesión de Trump como presidente, el 20 de enero de 2025, y fue dirigida por Brett Ratner , siendo la primera película que dirige desde que en 2017 fue acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada, algo que él niega.

Amazon MGM Studios pagó 40 millones de dólares por los derechos del documental y lanzó una campaña publicitaria millonaria e inédita para una cinta de este tipo, lo que se interpretó como un intento del fundador de Amazon, Jeff Bezos , de fortalecer la relación con la Casa Blanca.

La compañía asegura que pagó el precio de mercado y que adquirió la película porque "a los clientes les va a encantar".