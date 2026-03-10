El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique fallece a los 87 años

Alfredo Bryce Echenique, en el patio de butacas del auditorio de Civican en el año 2004 (ARCHIVO / EFE / J.C. CORDOVILLA)

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del "boom" latinoamericano, falleció a los 87 años, confirmaron este martes la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales.

La muerte del autor de novelas como "Un mundo para Julius" y "La vida exagerada de Martín Romaña" fue adelantada, en un primer momento, por medios como el diario El Comercio y la emisora RPP, que citaron a fuentes cercanas al escritor.

La información fue confirmada luego por Alvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, quien manifestó en X su "enorme pesar" por la muerte de Bryce.

Mientras que el también escritor peruano Jorge Eduardo Benavides señaló: "esta mañana nos ha dejado el queridísimo amigo Alfredo Bryce Echenique".

Gran trayectoria

Alfredo Bryce Echenique nació el 19 de febrero de 1939 en Lima (Perú), en una familia de banqueros. Hizo primaria en el Colegio Inmaculado Corazón hasta su ingreso, con 15 años de edad, en el internado inglés San Pablo.

Luego empezó Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos de su país, donde también cursó Letras, carrera en la que se doctoró años después por La Sorbona de París.

En 1975 obtuvo una beca de la Fundación Guggenheim y marchó a EE UU. Allí escribió para un periódico mexicano diversas crónicas sobre el Sur profundo que fueron recogidas en el volumen A vuelo de buen cubero y otras crónicas(1977).

obtuvo una beca de la Fundación Guggenheim y marchó a EE UU. Allí escribió para un periódico mexicano diversas crónicas sobre el Sur profundo que fueron recogidas en el volumen y otras crónicas(1977). Viajó a europa, persiguiendo el sueño del escritor latinoamericano que debía cruzar el charco para consagrarse. En 1985 se trasladó a Madrid, donde permaneció hasta febrero de 1999, para regresar a su Perú natal después de lo que él mismo calificó de "exilio voluntario de 34 años en Europa".

A España regresó después para, entre otros motivos, participar en cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. En 1989 se casó en España con la asturiana Pilar de Vega. Antes contrajo su primer matrimonio en París con Maggie Revilla en 1968.

Polémico premio

En septiembre del 2012, ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, provocando una gran polémica: conocidos escritores, como los mexicanos Fernando del Paso (1935-2018) o Juan Villoro (n. 1956) por citar solo a dos, criticaron al jurado argumentando que no se le debía dar el galardón a un autor que había sido condenado por el plagio de artículos, mientras que los que distinguieron a Bryce Echenique, entre los que se encuentra Jorge Volpi (n. 1968), así como otros novelistas, lo justificaron aduciendo que "Bryce fue reconocido por sus novelas y cuentos: el periodismo no se enumera".