Los reyes de España lamentan el fallecimiento del escritor Alfredo Bryce Echenique

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, cuya obra explora el desarraigo, la memoria y las contradicciones de la oligarquía criolla. ( ARCHIVO )

Los reyes de España lamentaron este martes el fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, "uno de los referentes de las letras iberoamericanas", y trasladaron sus condolencias a su familia y a la comunidad literaria.

Felipe VI y Letizia destacaron del escritor, fallecido este martes en Perú a los 87 años, su vertiente como "maestro y relator de experiencias humanas, del amor, de la soledad, de la enfermedad y de la felicidad".

"Su voz literaria acompañó a generaciones de lectores y enriqueció la narrativa en español", subrayaron en un mensaje en la red social X.

Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del 'boom' latinoamericano, fue autor de novelas como 'Un mundo para Julius' y 'La vida exagerada de Martín Romaña'.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/04/11/reyes-de-espana-0776fb1d.jpg Felipe VI y Letizia destacaron del escritor, fallecido este martes en Perú a los 87 años, su vertiente como maestro y relator de experiencias humanas, del amor, de la soledad, de la enfermedad y de la felicidad. (EFE)

Alfredo Bryce Echenique: el cronista de la nostalgia y el desarraigo

Alfredo Bryce Echenique nació en Lima, Perú, el 19 de febrero de 1939, en el seno de una familia de la oligarquía criolla cuyos linajes incluyen a un presidente de la República y un virrey.

Esa condición privilegiada, contradictoria y a menudo ridiculizada por el propio autor, se convertiría en el material central de toda su obra narrativa.

Realizó sus estudios en el colegio Inmaculado Corazón y luego en el internado inglés San Pablo, espacios que recreó con precisión sociológica en varias de sus novelas. Por imposición familiar estudió Derecho, aunque cursó simultáneamente Letras, vocación que su madre siempre alentó.

Fundó un despacho de abogados que ejerció brevemente antes de tomar la decisión que marcaría su vida: en 1964 partió hacia París con una beca para preparar una tesis sobre Henry de Montherlant.

Europa no solo fue su residencia sino su laboratorio literario. En sus viajes por el continente fraguó los cuentos de Huerto cerrado (1968), que obtuvo mención honrosa en el concurso Casa de las Américas.

Apenas dos años después publicó Un mundo para Julius (1970), novela que lo consagró como una de las voces más destacadas de la generación posterior al boom latinoamericano. La obra recibió el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972 y el reconocimiento unánime de público y crítica.

Su producción posterior alternó el cuento y la novela con una constante temática: el exilio, la memoria y los desajustes del peruano de clase alta frente al mundo. Tantas veces Pedro (1977), La vida exagerada de Martín Romaña (1981) y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz (1984) conforman el núcleo de su universo narrativo europeo.

Una beca de la Fundación Guggenheim le permitió además explorar el sur de Estados Unidos, experiencia que volcó en sus crónicas periodísticas, revelando su afinidad con el nuevo periodismo norteamericano.

En 1997 publicó Reo de nocturnidad, que le valió el Premio Nacional de Narrativa de España en 1998, su mayor reconocimiento internacional. Ese mismo año apareció A trancas y barrancas, recopilación de sus crónicas periodísticas.

En 1999 publicó Guía triste de París y La amigdalitis de Tarzán, tras las cuales abandonó España y regresó definitivamente a Perú.

A lo largo de su trayectoria, Bryce Echenique construyó una obra marcada por la oralidad, el humor melancólico y una prosa que imita el flujo de la memoria. Sus personajes, casi siempre hombres sensibles atrapados entre dos mundos, son el reflejo de un autor que hizo del desarraigo su patria literaria.