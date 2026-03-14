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Esposo de locutora dominicana en Estados Unidos muere calcinado durante accidente de tránsito

Con más de 24 años en radio, Mildre Aquino está nominada a Locutora del Año en los Premios Soberano, pero no asistirá por el duelo tras la muerte de su esposo

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    Esposo de locutora dominicana en Estados Unidos muere calcinado durante accidente de tránsito
    Mildre Aquino junto a su esposo Máximo Polanco el día de su boda, en una imagen compartida por la comunicadora en sus redes sociales. (FUENTE EXTERNA)

    El esposo de la locutora dominicana Mildre Aquino, conocida como "la Mákina", murió tras un accidente de tránsito ocurrido mientras conducía un camión, según informó la propia comunicadora.

    Su esposo Máximo Polanco, falleció luego de que el vehículo que manejaba sufriera un fuerte impacto que provocó una explosión, dejando el cuerpo completamente calcinado.

    "Aún no hemos recuperado el cuerpo de Máximo, no le hemos dado la cristiana sepultura", expresó Aquino al referirse al momento que atraviesa su familia. "Es un momento demasiado triste y doloroso y nos durará un tiempo recuperarnos, pero hay que mantener la fe en Dios".

    La comunicadora, madre de dos hijos, también agradeció el apoyo recibido tras la tragedia. "Está descansando en el nombre de Jesús. Estoy agradecida por todos, por tanta cercanía y tanto apoyo emocional", manifestó.

    Describió a su esposo como "un hombre muy querido". 

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    Infografía

    Nominada a Premios Soberano

    • Aquino, quien cuenta con más de 24 años de trayectoria en la radio y actualmente conduce un programa en la emisora estadounidense Amor 93.1, está nominada como Locutora del Año en la 41.ª edición de los Premios Soberano.

    Debido al fallecimiento de su esposo, la comunicadora explicó que no podrá viajar a República Dominicana para participar en la ceremonia, mientras permanece junto a su familia en medio del duelo.

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